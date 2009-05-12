کنتورهای هوشمند گاز جایگزین کنتورهای فعلی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک مصطفی کشکولی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت گاز استان مرکزی افزود: طرح جایگزینی کنتورهای هوشمند گاز به صورت نمونه در پنج استان کشور به تعداد صد هزار کنتور انجام می‌ شود.

وی اضافه کرد: برای اینکه یارانه‌ها به صورت هدفمند‌ میان سایر اقشار توزیع شود، طرح پلکانی بهای مصرف انرژی نیز در بخش خانگی و تجاری در دستور کار قرار دارد تا مشترکان پرمصرف از یارانه ‌های پرداختی کمتری بهره بگیرند.

وی با اشاره به مصرف نامتعارف انرژی در کشور خاطرنشان کرد: پیش ‌بینی می ‌شود با اجرای سیاست‌ های جدید در شرکت ملی گاز ایران و همکاری مردم میزان مصرف گاز در بخش خانگی 30 درصد کاهش یابد.

کشکولی افزایش 40 درصدی مصرف گاز در چهار سال اخیر را نشان‌ دهنده مصرف بالای انرژی در کشور دانست و گفت: با وجود افزایش مصرف گاز، میزان تولید گاز کشور تنها هشت درصد افزایش یافته است که در این راستا و با توجه به سال اصلاح الگوی مصرف باید در تمام بخش ‌ها صرفه‌ جویی در دستور کار مشترکان قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 16 درصد از گاز تولیدی کشور در نیروگاه‌ ها، 22 درصد در صنایع عمده و ‌بقیه در بخش خانگی و تجاری مصرف می ‌شود که باید تلاش شود با برنامه ریزی میزان شدت مصرف انرژی در این بخش ‌ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: اصلاح زیربنایی تاسیسات انتقال گاز، ایستگاه‌ های تقلیل فشار، ارتقای سیستم‌ های اندازه‌ گیری مصرف و نیز بیمه کردن مشترکان در مقابل حوادث و خسارت‌ های ناشی از گاز، کاهش مراجعات مردمی به شرکت‌های گاز در راستای تکریم ارباب رجوع همچنین اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های استانی به بخش خصوصی از برنامه‌های سال جاری شرکت ملی گاز ایران در گازرسانی به مناطق مختلف کشور است.

مدیرعامل جدید شرکت گاز استان مرکزی نیز گفت: پیش بینی بودجه عملیاتی سال جاری این شرکت 23 میلیارد تومان است که انتظار می ‌رود با مساعدت مسئولان شرکت ملی گاز ایران این میزان به صورت کامل محقق شود.

علیرضا مشایخی افزود: در حال حاضر 99 درصد از جمعیت شهری و 56 درصد از جمعیت روستایی استان مرکزی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

در این مراسم علیرضا مشایخی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت گاز استان مرکزی معرفی و از خدمات محمد زندبگله مدیرعامل قبلی این شرکت قدردانی شد.