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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۰:۰۵

پزشک تیم ملی وضعیت ملی پوشان آسیب دیده را تشریح کرد

پزشک تیم ملی وضعیت ملی پوشان آسیب دیده را تشریح کرد

پرهام خانلری پزشک تیم ملی فوتبال ایران از بازگشت کریم باقری و غلامرضا رضایی به تمرینات این تیم ظرف 3 تا 4 روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پزشک تیم ملی در خصوص وضعیت بازیکنان آسیب دیده این تیم گفت: پیروز قربانی از ناحیه زانو احساس ناراحتی می کرد و به همین خاطر از ما خواست برای رفع مصدومیت از اردو خارج شود. او خودش صلاح دید که در اردو حاضر نشود و با رفع مصدومیت و حل مشکل مصدومیتش به اردو ملحق شود.

وی از اعلام تاریخ دقیق بازگشت پیروز قربانی به تمرینات تیم ملی خودداری کرد و در خصوص وضعیت غلامرضا رضایی گفت: رضایی کمردرد دارد و فعلا باید استراحت کند. او پس از بازی دوستانه تیم ملی مقابل تیم امید می تواند در تمرینات شرکت کند.

وی در پایان گفت: کریم باقری نیز ظرف 4 تا 3 روز آینده شرایط حضور در تمرینات تیم را پیدا می کند و می تواند در کنار دیگر بازیکنان حضور یابد.

کد مطلب 877448

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