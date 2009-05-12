پزشک تیم ملی وضعیت ملی پوشان آسیب دیده را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پزشک تیم ملی در خصوص وضعیت بازیکنان آسیب دیده این تیم گفت: پیروز قربانی از ناحیه زانو احساس ناراحتی می کرد و به همین خاطر از ما خواست برای رفع مصدومیت از اردو خارج شود. او خودش صلاح دید که در اردو حاضر نشود و با رفع مصدومیت و حل مشکل مصدومیتش به اردو ملحق شود.

وی از اعلام تاریخ دقیق بازگشت پیروز قربانی به تمرینات تیم ملی خودداری کرد و در خصوص وضعیت غلامرضا رضایی گفت: رضایی کمردرد دارد و فعلا باید استراحت کند. او پس از بازی دوستانه تیم ملی مقابل تیم امید می تواند در تمرینات شرکت کند.

وی در پایان گفت: کریم باقری نیز ظرف 4 تا 3 روز آینده شرایط حضور در تمرینات تیم را پیدا می کند و می تواند در کنار دیگر بازیکنان حضور یابد.