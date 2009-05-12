انتخاب 18 عضو شورای حقوق بشر / آمریکا هم رای آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، آمریکا با کسب 167 رای در انتخابات مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 192 عضو دارد توانست یک کرسی در شورای حقوق بشر این سازمان به خود اختصاص دهد.

مجمع عمومی سازمان ملل همچنین برندگان17 کرسی دیگر این شورا را که 47 عضو دارد،انتخاب کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو 18 کرسی دارد که امسال 20 کشور برای کسب این کرسی ها با هم رقابت کردند.

چین با کسب 167 رای، کوبا با 163 رای، مکزیک با 175 رای، اردن با 178 رای، روسیه با 146 رای و عربستان سعودی با 154 رای توانستند دوباره برای یک دوره سه ساله در شورای حقوق بشر سازمان ملل صاحب کرسی باشند.

بلژیک و نروژ نیز به نمایندگی از کشورهای اروپایی و با کسب آرای بالا در شورای حقوق بشر سازمان ملل صاحب کرسی شدند.

جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2006 و در زمان بوجود آمدن شورای حقوق بشر سازمان ملل از آن حمایت نکرده و به عضویت آن در نیامد.