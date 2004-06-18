نحوه برگزاري نشست هاي پرسش و پاسخ تئاتر تغيير مي كند

به گزارش خبرنگار سرويس تئاتر " مهر "، در ابتداي اين جلسه " محمد رسول صادقي " عضو هيات مديره با تبريك به اعضاي جديد انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر، به شرح مشكلات اين انجمن در فصل بهار پرداخت.

سپس " عباس غفاري " و " كامبيز اسدي " گزارشي از نحوه برگزاري جلسات گفت و شنود در فصل بهار به اعضا ارائه كردند و با گفتن نواقص برگزاري اين جلسات خواستار تغيير شيوه برگزاري اين جلسات شدند كه اعضا نيز پيشنهادات خود را در اين زمينه ارائه كردند و در نهايت مجمع عمومي موافقت خود را با پيشنهاد " بيژن نوذري " در مورد نحوه جديد برگزاري جلسات گفت و شنود اعلام كرد.

در گذشته اين نشست ها پس از پايان اجراي هرتئاتر در سالن محل اجرا برپا مي شد و مورد استقبال مخاطبين قرار مي گرفت ولي با توجه به برنامه جديد اين نوع برگزاري ديگرعملي نيست . به خاطر اجراي دو نمايش در هر سالن از مجموعه تئاتر شهر در برنامه اجراي آينده اين مجموعه تئاتري قرار شد مكان مشخصي براي برگزاري نشست هاي پرسش و پاسخ تعيين و از پيش اعلام شود .

در ادامه جلسه از اعضايي كه خواستار عضويت در كميته برگزاري جشن انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر و كميته برگزاري جلسات گفت و شنود بودند نام نويسي شد.

هم چنين در پايان اين جلسه گزارشي از نحوه قضاوت داوران انجمن بازيگران و پيشرفت كارها در اين بخش به اعضا ارائه شد.

لازم به ذكر است انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر در پايان هر فصل مجمع عمومي خود را برگزار مي كند كه در اين جلسات هيات مديره با همفكري اعضاي انجمن سعي در رفع مشكلات مي كنند . هم چنين اعضاي انجمن انتقادات خود از هيات مديره را به اطلاع اين هيات مي رسانند.