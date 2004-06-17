فلمينگ در گفتگو با مهر: با تغيير در گزارش البرادعي قطعنامه سه كشور اروپايي هم بايد تغيير كند

وي در حالي با "مهر" سخن مي گفت كه جلسه صبح امروز ساعاتي پيش آغاز شده و با ارايه اعتراضاتي در زمينه هاي P2 و سانتريفوژ و تاخير در بازرسي ها و همچنين موضوع ليزر، آژانس اشتباه در گزارش البرادعي را پذيرفته است و اين گزارش را كه سندي رسمي به حساب مي آيد تغيير داده است.



فلمينگ در جمع خبرنگاران گفت: موضوع واردات سانتريفيوژ P2 از سوي ايران براي آژانس مشخص شده و به دليل اينكه تغييرات اساسي در گزارش البرادعي ايجاد شده است بايد قطعنامه اي در شوراي حكام به راي گذاشته مي شود نيز تغيير پيدا كند.

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