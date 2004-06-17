وي در حالي با "مهر" سخن مي گفت كه جلسه صبح امروز ساعاتي پيش آغاز شده و با ارايه اعتراضاتي در زمينه هاي P2 و سانتريفوژ و تاخير در بازرسي ها و همچنين موضوع ليزر، آژانس اشتباه در گزارش البرادعي را پذيرفته است و اين گزارش را كه سندي رسمي به حساب مي آيد تغيير داده است.
فلمينگ در جمع خبرنگاران گفت: موضوع واردات سانتريفيوژ P2 از سوي ايران براي آژانس مشخص شده و به دليل اينكه تغييرات اساسي در گزارش البرادعي ايجاد شده است بايد قطعنامه اي در شوراي حكام به راي گذاشته مي شود نيز تغيير پيدا كند.
گزارش اختصاصي خبرنگار اعزامي "مهر" به وين (88)
فلمينگ در گفتگو با مهر: با تغيير در گزارش البرادعي قطعنامه سه كشور اروپايي هم بايد تغيير كند
مليسا فليمينگ سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي به خبرنگار "مهر" گفت: تغييراتي كه در گزارش البرادعي ايجاد شده باعث تغيير كردن قطعنامه سه كشور اروپايي خواهد شد.
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