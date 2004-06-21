مدير واحد مركزي خبر : عملكرد بي طرفانه و مستقل خبرگزاري "مهر" قابل تقدير است

ايرج سبقتي ، مدير واحد مركزي خبر در گفت و گو باخبرنگار فرهنگي "مهر"، مطلب اظهار داشت : به گفته مقام معظم رهبري ، دردنياي امروز كار اطلاع رساني ، خبر و رسانه ، يكي از عوامل تعيين كننده در ميزان قدرت يك كشور محسوب مي شود .

وي افزود: تأسيس خبرگزاري" مهر" موجب تقويت كشور در ابعاد اطلاع رساني شده و درعرض يكسال انگيزه هاي قوي عملكرد و حرفه اي خود را نشان داده است .

سبقتي سرعت و دقت را در انتشار اخبار خبرگزاري" مهر" ، قابل ستايش خواند وگفت : اگراين روند ادامه داشته باشد ، شاهد رشد روزافزون اين خبرگزاري در مقايسه با پايگاه هاي خبر رساني ديگر خواهيم بود .

مديرواحد مركزي خبر در ادامه با اشاره به اينكه خبرگزاري "مهر" در شرايطي كه كشوربا مسائل سياسي مواجه بود ، فعال شد، تصريح كرد : نكته جالب توجه در عملكرد خبرگزاري "مهر" اين است كه در چنين شرايطي ، خود را درگير و محدود به مسائل سياسي نكرد، بلكه برعكس ، پرداختن به تمام ابعاد زندگي را به عنوان رسالت و وظيفه رسانه اي خود برعهده گرفت ودر راستاي آن فعاليت كرد .

وي توجه به ابعاد فرهنگي را از ويژگي هاي بارز خبرگزاري "مهر"، اعلام كرد و افزود : روزانه خبرهاي بسيارخوبي ازعرصه فرهنگ و هنر درخبرگزاري "مهر"، توليد و منتشر مي شود .

سبقتي يادآورشد : رسانه "مهر"، سال اول فعاليت خودرا با احتياط و درعين حال با نوآوري وخلاقيت شروع كرد و نكته جالب اينكه در مقايسه با پايگاه هاي خبري ديگر ، همواره سعي مي كرد بي طرفانه و مستقل به موضوعات بپردازد كه قابل تقدير است .

وي تشكيل بخشي براي انتشاراخبارانرژي هسته اي را اقدامي بسيارارزنده دانست وگفت : اين كاربه خوبي نشان مي دهد كه خبرگزاري "مهر" درنظردارد به موضوعات مورد علاقه مخاطبان درمسائل جامعه توجه ويژه داشته باشد .

وي اعزام خبرنگار به وين براي پوشش نشست شوراي حكام را از اقدامات مثبت اين خبرگزاري در اطلاع رساني اعلام كرد و گفت : اگر اين خبرگزاري در زمينه اعزام خبرنگار و عكاس به افغانستان و عراق نيز فعاليت كند، نتايج مثبتي را كسب خواهد كرد .

مدير واحد مركزي خبر در ادامه بر ضرورت پرداخت هرچه بيشتر خبرگزاري "مهر" به وقايع و اخبار شهرستانها تأكيد كرد و گفت : چه خوب است كه اين خبرگزاري با همان دقت و توجهي كه با اخبار مربوط به پايتخت مي پردازد ، وقايع مربوط به شهرستانها ، كشاورزي و صنعت را نيز پيگير باشد .