تکمیل پارک حیات وحش نیشابور نیازمند تسهیلات است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت الاسلام دکتر حسین سبحانی نیا صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح بند خاکی و برج کبوتر خانه پارک حیات وحش نیشابور افزود: نیشابور در سفر اول استانی هیئت دولت به عنوان منطقه بین المللی گردشگری تصویب و معرفی شد که باید طرح جامع گردشگری نیشابور تهیه شود.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات گردشگری شهرستان نیشابور تصریح کرد: امیدواریم در چند سال آینده شاهد اجرای بخش اعظم طرح جامع گردشگری نیشابور باشیم.

وی با بیان اینکه بدون شک این پارک یکی از جاذبه های زیبایی گردشگری نیشابور است، از عدم تخصیص تسهیلات به این مجموعه جهت تکمیل طرح انتقاد کرد و خواستار رفع آن توسط سازمان های میراث فرهنگی و محیط زیست و بانک های استان شد.

مدیر پارک حیات وحش نیشابور نیز گفت: بند خاکی به مساحت یک هکتار است که هم اکنون چهار هزار متر مربع از آن آبگیری و در آن بیش از هزار عدد ماهی کپور و آمور رها شده است.



حسین حصاری با اشاره به اینکه ارتفاع بند هفت متر و طول تاج آن 350 متر بوده که با اعتبار 18 میلیون تومان ساخته شده است، گفت: برای تکمیل آن 15 میلیون تومان دیگر لازم است که نیاز به دریافت تسهیلات بانکی دارد.

وی با بیان اینکه این بند جهت غنی کردن اوقات فراغت مردم به مدت یک روز در هفته به ماهیگیری عمومی اختصاص دارد، خاطر نشان کرد: برج کبوتر خانه به عرض 5 متر و ارتفاع 5/7 متر با ظرفیت اسکان 250 جفت کبوتر و با اعتبار هفت میلیون تومان طرح دیگری است که امروز به بهره برداری رسید.

وی افزود: با دریافت تسهیلات وعده داده شده به میزان یک میلیارد تومان تا هفت ماه آینده، فاز اول پارک شامل موزه های مارها و تاریخ طبیعی، باغ پرندگان و پنج واحد سوئیت جهت اقامت گردشگران و محققان، کافی شاپ، کافی نت و یک مسجد شبیه کشتی حضرت نوح (ع) به بهره برداری خواهد رسید.

وی یادآور شد: تا کنون جاده سازی، درخت کاری، انبار علوفه، واحد نگهبانی، برق سه فاز و آب شرب و ... به بهره برداری رسیده است.

این پارک به وسعت 30 هکتار در کیلومتر 45 محور نیشابور - مشهد در منطقه چشمه خسرو است.

قرار است موزه فعلی حیات وحش نیشابور مستقر در کاروانسرای عباسی پس از تکمیل بنای پارک به آنجا منتقل شود.