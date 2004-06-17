اولين هواپيماي قطر ديروز در فرودگاه مهرآباد فرود آمد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، اكبر الباكربا بيان اين مطلب كه درهفته چهار پرواز از دوحه به تهران خواهيم داشت، افزود: پرواز هاي QR488 در روز هاي دوشنبه ، چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه هر هفته در ساعت 12 ظهر از فرودگاه بين المللي دوحه بلند شده و در ساعت 30/15 به وقت محلي در فرودگاه مهرآباد تهران به زمين خواهد نشست.

وي تصريح كرد: پروازهاي برگشت نيز در همان روزها در ساعت 30/18 از تهران حركت كرده و در ساعت 19 به وقت محلي در فرودگاه بين المللي دوبي فرود مي آيد.

الباكر با اشاره به اينكه ايران پنجاهمين مقصد شركت هواپيمايي قطر در جهان است، خاطرنشان كرد: مقصدهاي ديگر شركت فوق لاكسورس، استانبول ،زوريخ ، كابل و ژوهانسبورگ خواهد بود.

مديرشركت هواپيمايي قطردر ادامه با تاكيد بر اين كه ايران پتانسيل گردشگري بسيار بالايي دارد گفت: درحال حاضر از شهرهاي اصفهان، مشهد ، شيرازو آبادان و در آينده اي نزديك از كل شهرهاي ايران مسافرحمل خواهيم كرد.

وي با بيان اين مطلب كه با مديران شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران( هما) همكاري نزديكي خواهيم داشت، افزود: براي اين كه بتوانيم در آينده از مقصد تهران مسافري زيادي حمل كنيم بايد با خطوط ملي ايران وبه خصوص شركت هاي هواپيمايي هما ارتباط نزديكي داشته باشيم.

الباكر ضريب استفاده صندلي شركت هواپيمايي قطر را به طورنسبي 66 درصد عنوان و تصريح كرد: اين شركت در سال گذشته 3/3 ميليون مسافر جابجا كرد كه اين رقم در سال جاري به بالاي 4 ميليون نفر خواهد رسيد.