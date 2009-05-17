برگزاری یک تورنمنت بین المللی در ایران/ ژیمناست کاران زن رها نمی شوند

ژاله تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ژیمناستیک کاران زن در سال 88 گفت: با توجه به پوشش اسلامی ورزشکاران زن این رشته شانسی برای حضور در رقابتهای برون مرزی نداریم اما باید برای ایجاد انگیزه و بالا بردن ارتقاء ژیمناست کاران رقابتهایی را با قوانین و شرایط اسلامی در داخل کشور تدارک ببینیم.

وی تصریح کرد: بدنبال این مسئله صحبت هایی برای برگزاری یک تورنمنت بین المللی در اواخر سال جاری با حضور کشورهای همسایه با فدراسیون انجام داده ایم و امیدواریم بزودی تکلیف این مسئله روشن شود.

نایب رئیس فدراسیون ژیمناستیک در امور بانوان خاطر نشان کرد: کشورهای همسایه ما از جمله ارمنستان و آذربایجان وضعیت خوبی در آسیا دارند و می توانند قوانین کشورما در زمینه حضور نیافتن مربیان مرد رعایت کنند. در کنار کشورهای دیگری چون عراق، سوریه و قطر نیز به تازگی برنامه هایی را برای ژیمناستیک بانوان خود شروع کرده اند و می توانند رقبای خوبی برای ورزشکاران ما باشند.

وی به پیگیری تمرینات ملی پوشان در طول سال اشاره کرد و گفت: هرچند بدلیل نداشتن برنامه های خارجی و داخلی اردوهای تیم ملی بانوان به طور منظم و متمرکز برگزار نمی شود اما فدراسیون به هیچ وجه ورزشکاران خود را رها نمی کند و بر برنامه های تمرینی آنها نظارت داشته و در برخی مواقع ملی پوشان تهرانی را در تمرینات مشترک شرکت می دهد.

تقوایی به برنامه های دیگر فدراسیون اشاره کرد و افزود: ارتقاء وضعیت ژیمناستیک ریتمیک، ایروبیک و ترامپولین در دستور کار برنامه های سال 88 ما قرار دارد. در کنار آن ارتقاء مربیان و داوران نیز از مهمترین برنامه های فدراسیون است.

وی تنها اعزام بانوان در چند سال گذشته را منحصر به حضور داوران زن ژیمناستیک ایران در میادین برون مرزی دانست وگفت: دراین چند سال تنها شاهد حضور داوران کشورمان برای قضاوت در میادین خارجی بودیم بطوریکه خردادماه سال جاری نیز دو داور کشورمان برای قضاوت رقابتهای ژیمناستیک هنری کاپ بین المللی عازم سوئیس می شوند.