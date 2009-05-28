فلامینگوها جزایر جنوب ایران را ترک می کنند

هاشم داخته متخصص محیط زیست و بومی جزیره قشم ضمن اظهار این مطلب به خبرنگار مهر گفت: گذر پرندگان زمستان گذر مثل باقلانها و پلیکانها و جایگزینی پرندگان تابستان گذر مثل تنگ چشم، چک چک ها و پرستو های دریایی کوچک و... در جزایر جنوبی کشور به خصوص جزیره قشم اتفاقی است که در این فصل از سال رخ می دهد. با این حال بزرگترین جمعیت پرندگان زمستان گذر فلامینگوهای بزرگ هستند که این روزها در حال ترک جزیره اند.

این فعال محیط زیست اضافه کرد: مردم جزیره قشم به شدت به حیات وحش و به خصوص پرنده ها احترام می گذارند چرا که در مردم این جزیره انگیزه شکار وجود ندارد و پرندگان و دیگر حیوانات وحشی اوقات امنی را در جزیره سپری می کنند که دلیل اصلی آن غنی بودن جزیره و وجود ذخایر دریایی و صخره های حاصلخیز مرجانی است که به عنوان بهترین زیستگاه برای پرندگان شناخته شده است.

با این حال کارشناسان محیط زیست معتقدند آموزش و حساسیت مردم بومی تاثیر بسیار زیادی در کنترل حریم حیوانات به خصوص پرنده دارد که به خودی خود جزیره را به مکانی امن برای حیات پرندگان تبدیل کرده است. این در حالی است که در جنگلهای حرا در جزیره به راحتی می توان به پرنده نزدیک شد و آنها را مشاهد کرد.

داخته با اشاره بارش بارانهای بهاری در جزیره قشم افزود: کشیم کوچک، چوب پا، چنگر و تعداد دیگر از گونه های مختلف در این فصل در حال تخم گذاری و جوجه آوری اند. با این حال پلیکان پا خاکستری که پرنده بومی جزیره و در معرض خطر است مناطق شمالی را برای مهاجرت انتخاب کرده است.