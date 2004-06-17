موسويان: گزارش اشتباه البرادعي دليل فضاي منفي آژانس عليه ايران بوده است

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين، وي در گفتگو با خبرنگاران افزود: آقاي البرادعي گزارش خود را در اين جلسه ارايه كرد و آنها پذيرفتند كه گزارش آژانس در مورد اينكه ايران در ژانويه 2004 ادعا كرده كه هيچ قطعه اي را در مورد P2 وارد نكرده اشتباه بوده است.



موسويان خاطرنشان كرد: بهرحال ما اسناد و مداركي را به آنها ارايه كرديم و بررسي كردند و به اين جمع بندي رسيدند كه آژانس اشتباه كرده و اكنون موضع خود را نيز اعلام كرده اند.



وي با تشكر از مديركل آژانس بخاطر پذيرش اشتباه خود گفت:‌ تصور مي كنم كه فضاي منفي كه در شوراي حكام ايجاد شده به خاطر همين گزارش آژانس بوده كه اطلاعات ژوئن را متناقض و متغير قلمداد كرده بود اما امروز مشخص شد كه اطلاعات ما نه متغير و نه متناقض بوده است.

اين در حالي است كه البرادعي با خودداري از پذيرش صريح تناقض در گزارشاتش گفت: ايران مي توانست اين اشتباهات كوچك را تصحيح كند!



مشروح اين مصاحبه متعاقبا ارسال مي شود.



