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۲۸ خرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۲۰

گزارش اختصاصي خبرنگار اعزامي "مهر" به وين (89)

موسويان: گزارش اشتباه البرادعي دليل فضاي منفي آژانس عليه ايران بوده است

حسين موسويان سخنگوي هيات نمايندگي ايران در اجلاس شوراي حكام گفت: فضاي منفي ايجاد شده عليه جمهوري اسلامي ايران در جلسه شوراي حكام به خاطر گزارش اشتباه آژانس بوده است.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين، وي در گفتگو با خبرنگاران افزود: آقاي البرادعي گزارش خود را در اين جلسه ارايه كرد و آنها پذيرفتند كه گزارش آژانس در مورد اينكه ايران در ژانويه 2004 ادعا كرده كه هيچ قطعه اي را در مورد P2  وارد نكرده اشتباه بوده است.

موسويان خاطرنشان كرد: بهرحال ما اسناد و مداركي را به آنها ارايه كرديم و بررسي كردند و به اين جمع بندي رسيدند كه آژانس اشتباه كرده و اكنون موضع خود را نيز اعلام كرده اند.

وي با تشكر از مديركل آژانس بخاطر پذيرش اشتباه خود گفت:‌ تصور مي كنم كه فضاي منفي كه در شوراي حكام ايجاد شده به خاطر همين گزارش آژانس بوده كه اطلاعات ژوئن را متناقض و متغير قلمداد كرده بود اما امروز مشخص شد كه اطلاعات ما نه متغير و نه متناقض بوده است.

اين در حالي است كه البرادعي با خودداري از پذيرش صريح تناقض در گزارشاتش گفت: ايران مي توانست اين اشتباهات كوچك را تصحيح كند!

مشروح اين مصاحبه متعاقبا ارسال مي شود.

کد مطلب 87776

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