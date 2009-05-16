دستگاه پمپ 1400 حفاری در اهواز بازسازی کامل شد

مدیر بازسازی دستگاه های حفاری شرکت ملی حفاری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در اهوز اظهار داشت: این دومین دستگاه پمپ از این نوع است که در فاصله یک سال گذشته در داخل بازسازی می شود و با انجام اصلاحات ارتقا یافته و در ردیف پمپهای 1700 که کارآیی بالاتری دارند، قرار می گیرد.

عبدالعلی مطهری عنوان کرد: نخستین پمپ از این مدل هشت ماه قبل در ناحیه صنعتی اهواز بازسازی و در این مدت تحت شرایط سنگین در مدار عملیات قرار دارد و تاکنون هیچ گونه گزارشی از به روز مشکل فنی در آن ارائه نشده است.

وی افزود: تعمیرات اساسی دومین پمپ نیز بر اساس استانداردهای (API) و دستورعملهای شرکت سازنده با نظارت کارشناسان شرکت ملی حفاری ایران انجام شده است.

مطهری در زمینه عملکرد این دستگاه اظهار داشت: وظایف این پمپ خنک کردن سامانه مته های حفاری از طریق گردش گل، انتقال کنده های حفاری و متعادل کردن فشارهای لایحه های درون چاه است.

مدیر بازسازی دستگاه های حفاری شرکت ملی حفاری ایران یادآور شد: در بازسازی این پمپ 60 درصد قطعات مورد نیاز به وسیله سازندگان و تولیدکنندگان داخلی تهیه و مورد استفاده قرار گرفت و با توجه به سیاست دولت، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و تلاش بدون وقفه شرکت ملی حفاری در جهت بومی سازی قطعات و تجهیزات برنامه ریزی برای ساخت 70 تا 80 درصد قطعات این دستگاه ها در این مقطع زمانی در داخل صورت گرفته است.