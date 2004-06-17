آژانس بين المللي انرژي اتمي از وجود برخي اشتباهات در گزارش خود خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ، محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در سخنان امروز خود اعلام كرد كه در ارائه بخشهايي از گزارش ماه ژوئن خود دچار اشتباه شده است .

باسلر در ادامه نوشت : مقامات آژانس پيش ازاين اعلام كرده بودند كه در بررسي هاي ماه ژانويه از ايران به برخي موارد مشكوك پي برده بودند كه حاكي از غير متعارف بودن فعاليتهاي هسته اي ايران در راستاي دستيابي به سلاح هسته اي است .

اين در حالي است كه ايران با امضاي پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي آمادگي خود را براي همكاري با آژانس اعلام كرده بود .

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