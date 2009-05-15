میرکانی تهیهکننده این مستند به خبرنگار مهر گفت: این مستند سه قسمتی درباره خدمات روستایی، مهندسی در جنگ و دستاوردهای علمی جهاد در سالهای اخیر است که سه کارگردان هر یک از این اپیزودها را کارگردانی میکنند. در این مستند سعی شده خدمات و تلاشهای جهادسازندگی به تصویر کشیده شود.
وی افزود: محمدحسین اکبری، سیدجواد میرهاشمی و کریم عظیمی کارگردانهای این مستندها هستند که در 30 دقیقه تولید میشود. تصویربرداری اولین بخش از این سهگانه شروع شده و به زودی پیش تولید بخشهای دیگر آغاز میشود. نام این فیلم و اپیزودهای مختلف آن هنوز قطعی نشده است.
میرکانی درباره کارگردانی مستند "سرخ و سفید" گفت: سری دوم "سرخ و سفید" با موضوع بیماریهای کودکان را برای شبکه یک کارگردانی میکنم. پیش تولید شروع شده و تیرماه تصویربرداری آغاز میشود. "سرخ و سفید" در 13 قسمت روی آنتن میرود.
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