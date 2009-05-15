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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۰۶

مستند جهاد سازندگی خردادماه از شبکه چهار پخش می‌شود

مستند جهاد سازندگی خردادماه از شبکه چهار پخش می‌شود

مستند جهاد سازندگی به تهیه‌کنندگی محمد میرکانی به مناسبت روز جهاد سازندگی خردادماه از شبکه چهار پخش می‌شود.

میرکانی تهیه‌کننده این مستند به خبرنگار مهر گفت: این مستند سه قسمتی درباره خدمات روستایی، مهندسی در جنگ و دستاوردهای علمی جهاد در سال‌های اخیر است که سه کارگردان هر یک از این اپیزودها را کارگردانی می‌کنند. در این مستند سعی شده خدمات و تلاش‌های جهادسازندگی به تصویر کشیده شود.

وی افزود: محمدحسین اکبری، سیدجواد میرهاشمی و کریم عظیمی کارگردان‌های این مستندها هستند که در 30 دقیقه تولید می‌شود. تصویربرداری اولین بخش از این سه‌گانه شروع شده و به زودی پیش تولید بخش‌های دیگر آغاز می‌شود. نام این فیلم و اپیزود‌های مختلف آن هنوز قطعی نشده است.

میرکانی درباره کارگردانی مستند "سرخ و سفید" گفت: سری دوم "سرخ و سفید" با موضوع‌ بیماری‌های کودکان را برای شبکه یک کارگردانی می‌کنم. پیش تولید شروع شده و تیرماه تصویربرداری آغاز می‌شود. "سرخ و سفید" در 13 قسمت روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 877789

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