ميراث فرهنگي ، آئينه تمدن ايراني هاست

عفت شريعتي مخبر كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت : در تنظيم اين اولويت ها آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد نيازهاي عمومي مردم ومنافع آنهاست و پس از آن ، موضوعات بر اساس درجه اهميت مورد رسيدگي قرار مي گيرند .

وي درمورد جايگاه ميراث فرهنگي در اولويت هاي كميسيون فرهنگي مجلس تأكيد كرد : آثار باستاني كشور ايران ، آثار هويتي ما هستند كه بايد مورد توجه جدي قرار گرفته و در حفظ و حراست از آنها تلاشهاي لازم صورت گيرد .

شريعتي با اشاره به قدمت تاريخي ايران ، گفت : آثار به جا مانده از گذشتگان ، آئينه تمدن ، دانش و فرهيختگي مردم ايران است و اگر از بين برود ، شناسنامه هويتي و تاريخي خود را از دست داده ايم .

وي در ادامه بر ضرورت توجه ويژه به مقوله ميراث فرهنگي در كشور تأكيد كرد و گفت : با توجه به اهميت موضوع ، به طور حتم در كميسيون فرهنگي مجلس ، كميته ميراث فرهنگي وگردشگري تشكيل خواهد شد تا به طور تخصصي به موضوع ميراث فرهنگي پرداخته شود .

مخبر كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي يادآورشد : كميسيون تاكنون تنها يك جلسه داشته كه به دريافت و ارائه اولويت هاي فرهنگي كشور اختصاص داشته است .

شريعتي تصويب اولويت ها و رده بندي آنها بر اساس نيازهاي جامعه را از برنامه جلسات بعدي كميسيون فرهنگي اعلام كرد و افزود : در مرحله بعد، با توجه به نيازها و ضرورت هاي آنها ، كميته هايي تشكيل ، رسيدگي و ساماندهي به امو فرهنگي كشور آغاز خواهد شد .

شريعتي تصريح كرد : يكي از كارهاي اوليه كميسيون فرهنگي مجلس ، همچون ديگر كميته ها ، بررسي طرح هاي به جا مانده از مجلس ششم و رسيدگي به آنهاست .

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