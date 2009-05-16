مدت درمان 60 درصد بیماران به علت خود درمانی طولانی تر می شود

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اصلاح الگوی مصرف افزود: ایرانیان از گذشته تا کنون در خود درمانی سابقه طولانی دارند. تا آنجا که این رفتار باعث بروز آسیبهای مختلفی برای آنان شده و خواهد شد به همین دلیل شایسته است در سال اصلاح الگوی مصرف در زمینه مصرف دارو نکاتی را از دیگاه رفتار شناسی آسیب شناسی کرد.

این موضوع در حالی اتفاق می افتد که بنا بر اظهار برخی از کارشناسان بهداشت معتقدند برخی از مردم هنگامی که پزشکی اقلام دارویی کمی در نسخه آنان می نویسند تصور می کنند که بیماری آنها بهبود پیدا نمی کند و همین امر باعث می شود که پزشکان در بسیاری از مواقع از روی اجبار داروهای زیادی برای بیماران تجویز می کنند.

این متخصص علوم رفتاری با اشاره به اینکه زیاد بودن اقلام دارو موجب بهبود بیماری نمی شود ، تاکید کرد: از سوی دیگر بسیاری از افراد به محض ملاحظه آثار بهبود مصرف دارو را قطع کرده و به همین دلیل در خانه هرکدام از ایرانیان انبوهی از داروها وجود دارد.

ابهری گفت: علی رغم دستورات و بخشنامه های نهادهای مربوطه، بسیاری از داروخانه ها بدون نسخه دارو در اختیار متقاضیان قرار می دهند.

آنتی بیوتیکها، آرام بخشها ، مسکن ها و... اقلامی هستند که مصرف خودسرانه آنها نه تنها به نفع بیمار نیست بلکه در بسیاری از مواقع موجب مخفی شدن یا تخفیف بیماری و به اشتباه انداختن پزشک معالج می شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه به هیچ عنوان نباید از درمان خودسرانه یا تجویز دوست و آشنا برای بهبود بیماری استفاده کرد، افزود: استفاده بی مورد دارو نه تنها مفید نیست بلکه زیان بخش نیز هست بنابراین بسیار به جا است که در سال اصلاح الگوی مصرف ، نهادها و سازمانهای متولی الگوهای صحیح مصرف دارو را به جامعه آموزش دهند تا هم باعث سلامت مردم و هم از خروج سرمایه و ارز به خارج از کشور جلوگیری شود.