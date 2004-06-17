موفقيت بيست و پنج دانشجو در پكن در رشته زبان و ادبيات فارسي

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي دراين مراسم 25 دانشجوبا دفاع از پايان نامه هاي خود موفق به اخذ گواهينامه ليسانس در رشته زبان و ادبيات فارسي گرديدند.

خانم " شو" معاون دانشگاه در سخناني ازرايزني فرهنگي به خاطرهمكاري هاي قابل تقديردرطول چهارسال گذشته تشكر نموده و اظهاراميدواري كرد كه اين همكاريها در آينده نيز ادامه يابد.

" سابقي" رايزن فرهنگي ايران در پكن نيزازفارغ التحصيلان زبان فارسي به عنوان پل ارتباطي بين دو ملت ايران و چين در تقويت مراودات فرهنگي ، اقتصادي و سياسي بين دو كشور ياد كرد و گفت: روند رو به توسعه روابط دو كشور در زمينه هاي مختلف به نيروهاي خلاق و آشنا به زبان و فرهنگ دو كشور نياز دارد كه شما از اين ويژگي برخوردار مي باشيد.

وي اضافه كرد: كوشش نماييد زمينه هاي توسعه مناسبات را شناسايي كرده و با به كارگيري روشها و تجربيات نوين به تحكيم دوستي بين دو ملت و تقويت روابط دو كشور كه از سابقه فرهنگي و تاريخي ديرينه و تمدن درخشان و كهني برخورداراند كمك نمايند.

اولين دوره آموزش زبان فارسي در دانشگاه راديو و تلويزيون پكن در سال 1958 با حضور 8 نفر دانشجو آغاز بكار كرد كه فارغ التحصيلان اين دوره هسته اوليه بخش فارسي راديو بين المللي چين را تشكيل مي دادند.

دومين دوره پس از 30 سال در سال 1990 با چهار نفر دانشجو و سومين دوره آن در سال 2000 با 25 نفر دانشجو به كار خود ادامه داد كه امروز جشن فارغ التحصيلي آنان برگزار گرديد. قرار است چهارمين دوره رشته زبان و ادبيات فارسي نيز در پاييز سالجاري با 15 الي 20 نفر دانشجو آغاز بكار نمايد.

كليه اين دانشجويان يك ترم از تحصيلات خود را سال گذشته در ايران گذرانده و از نظر محاوره به زبان فارسي نسبت به دانشجويان فارسي زبان ساير دانشگاههاي چين از مهارت بهتري برخوردارند.