بزودي 30 دستگاه موتور امدادي به اورژانس كشور اضافه مي شود

دكتر شهرام علمداري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با توجه به ترافيك هاي سنگين در شهرهاي كشور به ويژه در شهر پرجمعيت تهران استفاده از دستگاه هاي آمبولانسي مدت زمان رسين به محل وقوع حادثه را افزايش مي دهد و اين امر درمان بيمار يا حادثه ديده را به تاخير مي اندازد و به اين ترتيب موجب زيان به بيماران مي شود.

وي گفت: هم اكنون تعداد موتور سوارهاي امدادي در شهر تهران بسيار كم است و با توجه ترافيك موجود بايد ناوگان هاي موتور امدادي تقويت شود به گونه اي كه حداقل در هر ميداني يك موتورسوار امدادي آماده براي ارائه خدمات درماني داشته باشيم.

رئيس سازمان اورژانس كشور اظهار داشت: باتوجه به اينكه ميانگين زمان رسيدن موتور سوار امدادي به صحنه تصادف كمتر از پنج دقيقه است، بنابراين استفاده از اين دستگاه هاي موتور امدادي مي تواند از ايجاد بسياري از زيان هاي ناشي از تاخير افتادن معالجه بيمار جلوگيري كند.

وي گفت: هم اكنون فقط 13 دستگاه موتور امداد رساني در سازمان اورژانس كشور وجود دارد كه اين تعداد با توجه به جمعيت شهر تهران بسيار كم است و بايد چندين برابر شود.