متن بيانيه اصلاحي البرادعي بر گزارش قبلي خود ؛ "مهره خاكستري " از ابهام آفريني دست نكشيد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين ، بيانيه اصلاحي مديركل آژانس درباره گزارش GOV/2004/34 خود بدين شرح است:



اين فرصت را غنيمت مي شمارم تا درباره يك موضوع ويژه مربوط به ايران صحت كنم. در پاراگراف 22 گزارش كه قبلا در اختيار قرار گرفته، آمده است كه "ايران هم اكنون در تناقض با بيانيه هاي قبلي، برخي مگنت هاي مربوط به سانتريفوژهاي P2 را وارد كرده است ..." .



اخيرا ايران در طي نشستي در 28 ژانويه 2004 در تهران ما را متوجه كرد كه صاحب يك شركت خصوصي ايران كه توسط بازرسان آژانس در مورد برنامه P2 مورد مصاحبه قرار گرفت تمام قطعات سانتريفوژ P2 در كارگاه كوچك وي نگهداري مي شده و فقط سه قطعه كه "اولي، يك مگنت راديال كه از خارج تهيه كرده بوده است" در جايي ديگر نگهداري مي شده است. (دو قطعه ديگر در ماشين هاي ديگري مورد استفاده قرار گرفته است).



بيانيه شفاهي مذكور توسط بازرسان مورد توجه قرار نگرفته است و بنابراين در گزارش GOV/2004/34 نيز لحاظ نشد. بنابراين من بايد خاطرنشان كنم كه عدم تفاهم به اين دليل ادامه پيدا كرد كه ايران رفرنس هاي خود را در بيانيه هاي كتبي درباره واردات قطعه ها از خارج اعلام كرد. براي مثال در يك پاسخ كتبي در 20 فوريه 2004، ايران اعلام كرد كه "فقط طرح هاي P2در سال 1994 بدون هيچ قطعه اي از P2 وارد شده است."



و بازهم بيان شد كه " برخي اجزاي كاربردي توسط برخي ميانجي ها فقط به عنوان نمونه استفاده شد" علاوه بر اين، در طي نشست رده بالا در ماه فوريه ايران بار ديگر اعلام كرد كه هيچ قطعه P2 از خارج دريافت نكرده است.



بر اين اساس، دبيرخانه در ماه فوريه گزارش داد كه "مقامات ايراني اعلام كردند كه ايران هيچ قطعه سانتريفيوژ P2 از خارج به دست نياورده است." اين بيانيه از سوي ايران مورد مخالفت قرار نگرفت. بر عكس، در 5 مارس 2004، اطلاعاتي به دست آمد. اين اظهارنظرهاي كتبي از سوي ايران نشان مي داد كه هيچ قطعه از P2 از ميانجي ها به دست نيامده است."



موضوع واردات مگنت ها فقط در ماه مي براي دبيرخانه معنادار شد. زيرا در آن زمان ايران براي اولين بار خبر داد كه درصدد بوده است 4 هزار مگنت را براي استفاده P2 تهيه كند و بعد از آن آژانس مطلع شد كه ايران درصدد به دست آوردن صد هزار مگنت هم بوده است. اين مساله بيانيه هاي ايران در مورد برنامه P2 و R&D را زير سوال برد.



در حاليكه دبيرخانه آژانس مطلع است كه از توجه به بيانيه هاي شفاهي ايران در ماه ژانويه درباره واردات مگنت ها بازمانده است، روشن است كه اطلاعات ارايه نشده از سوي ايران روشني كافي درباره برنامه P2 را در اختيار دبيرخانه آژانس نگذاشته است.



به هر حال من معتقدم كه دبيرخانه نياز به شفافيت بيشتري از سوي ايران داشته تا تمام جنبه هاي برنامه هسته اي را به طور جامع و شفاف مشخص نمايد.



با توجه به نكات بالا، دبيرخانه مي خواهد آخرين جمله پاراگراف 47 ، GOV/2004/34 را تغيير دهد. "اطلاعات مهم درباره برنامه سانتريفيوژ P2 برانگيزاننده سوالات زيادي بوده است و در برخي موارد نيز اطلاعات كامل به دست نيامده و هنوز شفافيت لازم وجود ندارد."

اصلاحيه اين جمله به زودي و رسما منتشر مي شود.