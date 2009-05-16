وجود سلاح نزد شهروندان یکی از مشکلات ماهشهر است/ رضایت از وضع امنیتی

رضا ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر اظهار داشت: برای ارتقای امنیت در شهرستان ماهشهر، اصل را بر پیشگیری قرار داده ایم و با همکاری نیروی انتظامی، مهمترین جرائم شهرستان ماهشهر را شناسایی کرده ایم و آنها از طریق مساجد به صورت گسترده ای اطلاع رسانی کرده اند.

وی افزود: حضور برخی افراد شرور در منطقه و نیز وجود سلاح در دست مردم عادی از مهمترین مسائل ماهشهر است که با نصب پلاکاردهایی در سراسر شهرستان، تلاش کرده ایم تا مردم از میزان مجازات مقرر در قانون برای نگهداری و استفاده از انواع اسلحه آگاه شوند.

دادستان عمومی و انقلاب ماهشهر درباره شناسایی و مقابله با افراد شرور در این شهرستان گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته دادگستری و نیروی انتظامی این شهرستان، افراد شروری که سابقه اخلال در امنیت و نظم عمومی را دارند، شناسایی و تحت کنترل قرار گفته اند.

ابوالحسنی خواستار اعمال مجازاتهای تکمیلی از طریق محاکم قضایی برای افراد شرور و بدسابقه شد و با ابراز رضایت از وضع امنیتی ماهشهر گفت: سال گذشته 36 مورد تیراندازی در این شهرستان صورت گرفته بود اما از ابتدای امسال تاکنون هیچگونه تیراندازی رخ نداده است.

وی با اشاره به کشف و ضبط 40 قبضه اسلحه جنگی و 66 قبضه اسلحه شکاری در سال گذشته در این شهرستان، گفت: از ابتدای امسال تاکنون با اقدامات پیشگیرانه ای که در سطح شهرستان صورت گرفته است این کشفیات به سه قبضه اسلحه جنگی و چهار قبضه اسلحه شکاری کاهش یافته است.