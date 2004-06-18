10 درصد مراجعان به چشم پزشكي را جوشكاران تشكيل مي دهند

دكتر عباس عظيمي خراساني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: افراد مشغول در حرفه جوشكاري از جمله افرادي هستند كه به علت شرايط كاري ، دائما با نور شديد مواجه مي شوند بنابراين داشتن ماسك ها مخصوص براي اين افراد در هنگام كار الزامي است.

وي با بيان اينكه به طور كلي افرادي كه به مدت زياد در معرض تشعشات نور زياد نظير نور شديد خورشيد هستند بايد نكات ايمني را در زمينه محافظت از چشم هاي خود رعايت كنند، گفت: افرادي كه به جوشكاري ورق هاي فلزات نظير آهن مي پردازند به علت نورشديد حاصل از آن بايد از شيشه ها و يا فيلتر هاي مخصوص استفاده كنند.

دكتر عظيمي خراساني با بيان اينكه استفاده از عينك هاي مخصوص براي افراد در موقعيت هاي شغلي كه دائم با نورهاي خيره كننده روبرو هستند ضرورت زيادي دارد، اظهار داشت: افرادي كه به خاطر شرايط شغلي خود ناچارند در مكان هايي نظير سواحل دريا و يا بيابان ها كار كنند بايد به نكات ايمني براي عدم آسيب نور خورشيد به چشم هاي خود توجه كنند.

رئيس انجمن اپتومتري (بينايي سنجي ) ايران گفت: تحقيقي در كشور هند در خصوص خورشيد گرفتگي يا كسوف نشان مي دهد كه حتي اثرات مخرب اين كسوف در سال هاي پس از آن نيز در ميان مردم اين كشور مشاهده شده است.

وي اظهار داشت: اين پژوهش در سال 1974 انجام شده است و مشاهده شد كه 15 تا 20 درصد افرادي كه حتي به وسيله فيلتر هاي مخصوص به اين كسوف نگاه كرده اند بعد ها دچار هاله بيني، سرخي چشم، درد شديد چشم و كاهش بينايي شده اند.