افزايش تعداد نيروهاي انگليسي درعراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جف هون وزير دفاع انگليس در يك نامه مكتوب به پارلمان اين كشور گفت : بيش ازششصد تن از كاماندوهاي تفنگدار سلطنتي از هفته آينده به عراق اعزام و جايگزين گردان يكم تفنگداران سلطنتي خواهند شد . ماموريت اين گردان در اواسط جولاي پايان خواهد يافت .
گفتني است كه با اعزام اين تعداد نيرو به عراق ، تعداد كل نيروهاي انگليس در عراق به نه هزارو دويست سرباز خواهد رسيد .
وزير دفاع انگليس امروز اعلام كرد كه انگليس دويست و هفتاد سرباز به عراق خواهد فرستاد كه بخشي از برنامه جايگزيني نيروها ي مسقر در آنجاخواهد بود .
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