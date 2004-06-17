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۲۸ خرداد ۱۳۸۳، ۱۷:۴۹

جف هون اعلام كرد

افزايش تعداد نيروهاي انگليسي درعراق

وزير دفاع انگليس امروز اعلام كرد كه انگليس دويست و هفتاد سرباز به عراق خواهد فرستاد كه بخشي از برنامه جايگزيني نيروها ي مسقر در آنجاخواهد بود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جف هون وزير دفاع انگليس در يك نامه مكتوب به پارلمان اين كشور گفت : بيش ازششصد تن از كاماندوهاي تفنگدار سلطنتي از هفته آينده به عراق اعزام و جايگزين گردان يكم تفنگداران سلطنتي خواهند شد . ماموريت اين گردان در اواسط جولاي پايان خواهد يافت .

گفتني است كه با اعزام اين تعداد نيرو به عراق ، تعداد كل نيروهاي انگليس در عراق به نه هزارو دويست سرباز خواهد رسيد . 
کد مطلب 87812

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