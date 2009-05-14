مناسب سازی محیط خانواده برای کاهش آسیبهای اجتماعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد ابراهیمی در اولین نشست تخصصی منطقه ای خانه سلامت در کرمان، مناسب سازی بستر خانواده جهت بازگشت دختران در معرض آسیبهای اجتماعی به کانون خانواده و فراهم نمودن زمینه اشتغال و تحصیل دختران بد سرپرست را در کاهش آسیبهای اجتماعی ضروری دانست.

وی عنوان کرد: حمایتهای مادی و معنوی به مراجعان جهت رفع مشکلات و شناخت استعدادها و توانمندیهای دختران و درنهایت اسکان دختران در معرض آسیب و بهبود و ارتقا زندگی اجتماعی دختران وخانواده های آنها برای حل پدیده فرار دختران الزامی است.

ابراهیمی تغییر دیدگاه اجتماع نسبت مسائل اجتماعی با برنامه ریزی و سرمایه گذاری در مورد این گروه را از نقاط قوت اقدامات دفتر آسیبهای اجتماعی برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به نقاط ضعف موجود نیز اظهار داشت: عدم اختصاص اعتبارات لازم در طول سال جهت برنامه ریزی دقیق برای دختران مرکز، عدم امنیت شغلی پرسنل و افزایش فرسایش روانی، مطابقت نداشتن هیچکدام از حمایتهای مالی و غیر مالی مندرج در دستورالعمل ماده 17 با نرخ تورم و شرایط اقتصادی از مشکلاتی است که باید برطرف شود.

کارشناس مسئول آسیبهای اجتماعی بهزیستی کرمان افزود: قرار گرفتن طیف وسیعی از پذیرفته شدگان زیر 18 سال که جایگاهی برای ساماندهی آنها با توجه به اینکه دستور العمل اجرای حداقل سن 18 سال سن تعریف شده است، وجود ندارد و نداشتن مرکز بستری دختران در معرض آسیب معتاد در برخی استانهای کشور از جمله نقاط ضعفی است که باید به آنها توجه بیشتری شود.