ايادعلاوي به ايران نمي آيد ؛ ايراني ها براي ورود به عراق بايد ويزا بگيرند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از راديو سوا،"جرجيس هرمز ساده" سخنگوي كابينه عراق درگفتگو با راديوآمريكايي سوا اعلام كرد: مقررات وضوابط جديدي براي ورود اتباع ايران به عراق اعمال خواهد شد كه ازآن جمله مي توان به الزام صدور ويزا، كاهش گذرگاه هاي ارتباطي ميان دو كشور به چهار گذرگاه وافزايش نيروهاي انتظامي درمرز دو كشوراشاره كرد.



لازم به يادآوري است كه مرز مشترك ميان ايران وعراق بيش از يك هزار و500 كيلومترمسافت دارد.



گزارشهاي منابع خبري حاكي ازآن است كه پس از سقوط رژيم بعثي و برداشته شدن كنترل در مرزها جمع كثيري ازاتباع ايران با هدف زيارت عتبات مقدسه راهي عراق شدند ؛ شمار ورود روزانه ايراني ها به عراق در اوج خود ، به ورود يك صد هزار تن در روز مي رسد.



وي برگزاري هرگونه ديدار ميان نخست وزيرعراق و طرف هاي ايراني را رد كرد و گفت: اياد علاوي به همراه وزراي دفاع، كشور و مشاورامنيت ملي به گذرگاه مرزي المنزريه در مرزهاي مشترك ايران وعراق رفته واز نزديك با فعاليتهاي نيروهاي مرزباني، گمرك، امورمهاجرت و ورود وخروج ازعراق مطلع شده است .



وي ادامه داد: علاوي درجريان سفر به اين گذرگاه مرزي به خبرنگاران گفت كه در طول مرزهاي دو كشورتنها سه تا چهار گذرگاه فعال خواهند بود واتباع ايران مي توانند با استفاده از ويزا وارد شوند.



سخنگوي كابينه عراق ادامه داد : اياد علاوي نخست وزيرعراق به درخواستهاي كشورهاي همسايه براي افزايش كنترل بر مرزهاي مشترك ميان دو كشور پاسخ مثبت داده و به نيروهاي ويژه نيزدستور داده است تا با هدف جلوگيري از ورود غيرقانوني به عراق به اقدامات كنترلي مشترك در مرزهاي عراق بپردازند.



"جرجيس هرمز ساده" همچنين گفت: اين اقدامات براي نابودي تروريسم و برقراري امنيت درعراق صورت مي گيرد چرا كه امنيت عراق به معني آرامش در منطقه است.



وي همچنين با اعلام صدورگذرنامه هاي جديد براي اتباع عراقي ازابتداي ماه آينده ميلادي و با اعتبار يكساله گفت: اياد علاوي در روزهاي گذشته با هيات نمايندگي از شيوخ عشاير نجف ديدار و در مورد اوضاع اين شهراز جمله مسائل امنيتي و مساله مقتدي صدر به بحث و بررسي پرداخت.

سخنگوي كابينه عراق افزود: اين هيات نيز آمادگي خود را براي مشاركت درتامين و حفظ امنيت شهر نجف اعلام كرد والبته نخست وزيرعراق درآينده ازشهرنجف ديدارمي كند.

