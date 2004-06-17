حرف آخر لندن، برلين و پاريس: تعديل قطعنامه ممكن نيست / ايران شديدا اعتراض كرد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر ازوين در اين جلسه نمايندگان سه كشور اروپايي در موضعي صريح و مشترك به هيات ايراني گفته اند كه اعتراف البرادعي به تناقض و اشتباه در گزارش خود حداكثر مي تواند به تغييرات مختصري در پاراگراف G پيش نويس قبلي منجر شود. اين در حالي است كه اين پاراگراف اساسا بخش توضيحي قطعنامه است و جنبه اجرايي ندارد.

آنها همچنين مصرانه بر نظرات خود در مورد پروژه يو سي اف اصفهان و آب سنگين اراك پاي فشرده اند. درعين حال هيات مذاكره كننده ايراني هم مراتب اعتراض شديد خود را به اين اقدام اعلام داشته اند.