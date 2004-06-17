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۲۸ خرداد ۱۳۸۳، ۱۷:۴۲

گزارش اختصاصي خبرنگار اعزامي "مهر" به وين(93)

حرف آخر لندن، برلين و پاريس: تعديل قطعنامه ممكن نيست / ايران شديدا اعتراض كرد

حرف آخر لندن، برلين و پاريس: تعديل قطعنامه ممكن نيست / ايران شديدا اعتراض كرد

نمايندگان دولت هاي لندن، برلين و پاريس بعد از جلسه اي با فرستادگاني از هيات ايراني كه دقايقي پيش پايان يافت رسما اعلام كردند كه به جز يك تغيير توضيحي جزيي هيچگونه تعديلي را در پيش نويس قبلي خود از جمله در بندهاي 7 و 8 به عمل نخواهند آورد.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر ازوين در اين جلسه نمايندگان سه كشور اروپايي در موضعي صريح و مشترك به هيات ايراني گفته اند كه اعتراف البرادعي به تناقض و اشتباه در گزارش خود حداكثر مي تواند به تغييرات مختصري در پاراگراف G پيش نويس قبلي منجر شود. اين در حالي است كه اين پاراگراف اساسا بخش توضيحي قطعنامه است و جنبه اجرايي ندارد.

آنها همچنين مصرانه بر نظرات خود در مورد پروژه يو سي اف اصفهان و آب سنگين اراك پاي فشرده اند. درعين حال هيات مذاكره كننده ايراني هم مراتب اعتراض شديد خود را به اين اقدام اعلام داشته اند.

 

 

کد مطلب 87824

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