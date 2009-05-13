ایران با پیشرفتهای علمی خود معادلات منطقه را به هم زده ‌است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عمان ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز چهارشنبه در ادامه سفر خود به عمان با حضور در سفارت ایران با کارکنان سفارت و خانواده های آنها دیدار کرد.

وی طی سخنانی با تاکید بر اینکه پشتوانه فرهنگی و تاریخی ایران به ایرانیان عزت نفس می دهد، گفت: کشوری که سابقه تاریخی نداشته باشد از این ظرفیت بزرگ بی نصیب است.

رئیس مجلس با اشاره به مذاکرات نسبتا طولانی خود با مقامات عمانی گفت: این مباحث بیشتر در خصوص مسائل اقتصادی فی مابین و چگونگی سهم تجارت دو کشور بود.

لاریجانی با بیان اینکه تهران وحدت کشورهای اسلامی و عربی را پیگیری می کند، تصریح کرد: خوشبختانه نگاه بسیاری از دولتها نسبت به ایران نگاه سرافرازانه ای است.

وی گفت : امروز در بسیاری از کشورها مخصوصا کشورهای غربی ممکن است ایراداتی نسبت به تاکتیک های ما بگیرند اما اینکه کشوری از استقلال خود با مبانی معقول دفاع کند را قبول دارند، آنها می دانند کشوری که روی پای خود ایستاده و زیر بار فشارهای مختلف نمی رود، ایران است.

رئیس مجلس با بیان اینکه امروز وضع به کلی با گذشته تغییر کرده است، یاد آور شد: ایران اسلامی در خط پیشرو در پیگیری اهداف اسلامی در منطقه است و این حالت سرافرازی را برای ملت ایران فراهم می کند.

وی گفت: ایران در بسیاری از مسائل با مبانی فکری خود تصمیم گیری می کند و از جایی دستور نمی گیرد، همانگونه که امروز نمایندگان با رای مردم انتخاب می شوند و مجلس جایگاه مستقلی در کشور دارد و این دستاورد بزرگی برای ملت ایران است.

لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی جایگاه کاملا دموکراتیکی در منطقه دارد یاد آور شد: مسئله مهم تر این است که ایران جهش های بسیار مطلوبی در زمینه فناوریهای علمی داشته است و بر این اساس ظرفیت فکری جامعه ما افزایش یافته است جمهوری اسلامی در توانمند سازی ملت در بعد علمی و تکنیکی گامهای برجسته ای برداشته است.

رئیس قوه مقننه با اشاره به خرده گیری برخی کشورها به خصوص کشورهای غربی نسبت به فعالیت هسته ای ایران گفت: آنها می دانند که ایران دنبال بمب هسته ای نیست علت این خرده گیریها این است که از اول قرار نبود ایران در این تراز قرار گیرد اما امروز شاهد هستند کشوری که فکر بلند اسلامی را دنبال کند ، به لحاظ علمی و فناوری جهشهای مطلوب پیدا کرده است. ایران با این پتانسیل معادلات منطقه را به هم زده است.

وی گفت: بحث ایران بحث جغرافیا و زیر سیطره کشیدن کشورهای دیگر نیست ، ایران به دنبال آزادگی همه ملتهاست . ایران به دنبال این نیست که کشورها را زیر چتر خود قرار دهد. البته برخی کشورها تحت فشار رژیم صهیونیستی معادله را معیوب مطرح می کنند.

لاریجانی گفت : مسئله ایران این است که کشوهای منطقه خود صلابت و قدرت تصمیم گیری برای خود را دارند و نیازی به دخالت دیگران نیست.

وی با بیان اینکه شرارت های آمریکا برای منطقه نتایجی جز تخریب و به هم ریختگی مسائل منطقه نداشته است، تصریح کرد: این استراتژی امروز فریاد می زند که من به پایان خط رسیده ام و تنها کشوری که جلوی این یکجانبه گرایی آمریکا ایستاد، ایران بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: استراتژی نظامی گری آمریکا به بن بست رسیده و به همین دلیل جمهوری اسلامی یک عنصر تاثیرگذار در معادلات منطقه ای است. البته برخی کشورها ممکن است اغراض سیاسی داشته باشند اما ما وارد این دالان مناقشات نمی شویم.

وی ادامه داد : ما در مورد کشورهای عربی و اسلامی هم بین مسائل اصلی و فرعی فرق قائل هستیم و ممکن است در برخی امور روی مبنای مستقل خود تصمیم گیری کنیم. از جمله اینکه ما حمایت از حماس و لبنان را پنهان نمی کنیم ما نمی خواهیم دوران سیاسی روزهای گذشته را زنده کنیم، اما بی جهت نباید به کشوری که روی مبانی اسلامی و انسانی از انسانهای مظلوم دفاع کرده است خرده گرفت.

لاریجانی با اشاره به بستر سازی برای فعالیتهای اقتصادی ایرانیان یاد آور شد: امروز این نگاه در دولت و مجلس وجود داردکه بستر فعالیتهای اقتصادی را برای ایرانیان فراهم کنند.

وی ابراز امیدواری کرد این مسیر دستاورد زیادی برای ملت ایران داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از دیدار با ایرانیان مقیم عمان امشب این کشور را به مقصد یمن ترک می کند.

لاریجانی قرار است طی دو روز آینده با مقامات یمنی دیدار و گفتگو داشته باشد.

این سفر به دعوت رئیس مجلس یمن انجام می شود.