اولویت من اجرا و بازگشت به قانون است/ گفتن مبارزه با فساد آسان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس میرحسین موسوی عصر چهارشنبه در مسجد آذربایجانی های بوشهر و در جمع گروهی از مردم بوشهر گفت: تصمیم دارم طوری عمل کنم و دنبال لوایحی باشم که امکان تجاوز از قانون برای دولت نزدیک به صفر برسد.

وی با اظهار تعجب و انتقاد از انفعال و عدم تحرک نهادهای قانونی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی در برابر قانون شکنی های دولت گفت: مجلس باید دولت را موظف کند که قانون را اجرا کند.

این داوطلب انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: دولت باید به مردم آمار درست بدهد و گردش اطلاعات را به طور شفاف و سالم و صداقتمندانه ایجاد کند.

وی گفت: در یکی از سخنرانیها در تلویزیون دیدم که یک مقام می گفت ما برای چند دولت دیگر هم ذخایر ارزی داریم که قطعا این حرف درست نیست.

موسوی با بیان اینکه امروز دروازه های کشور برای ورود هر کالایی که به کشاورزی بومی ایران لطمه می زند باز است خواستار تغییر سیاستهای واردات و صادرات شد.

وی همچنین با انتقاد از روند مبارزه با مفاسد در دولت نهم گفت: مبارزه با فساد باید از دولت شروع شود و برخورد قضایی آخرین مرحله مبارزه با فساد است نه اولین قدم آن و سیاستهای غلط فساد را تولید می کند.

موسوی ادامه داد: گفتن مبارزه با فساد آسان است اما عزم می خواهد و من در این چهار سال عزمی برای مبارزه با فساد ندیدم.

آخرین نخست وزیر ایران در پایان اجرای فرمان 8 ماده حضرت امام (ره) را ضامن پیشرفت کشور دانست.