گروهها و جناحها اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، استاندار گلستان صبح چهارشنبه در جمع سازمانهای مردم نهاد استان افزود: متاسفانه نمایندگان برخی نامزدها در سخنرانیها در استان به تخریب می پردازند.

وی اظهار داشت: کارها و تلاشهایی که در کشور و یا استان صورت می گیرد تلاش یک مجموعه بوده که همه افراد دست به دست هم می دهند تا این اقدام صورت گیرد و این توانمندی یک ملت را نشان می دهد.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: انتظار داریم همه کسانیکه درعرصه انتخابات وارد می شوند برنامه های خود را ارائه کنند و از تخریب پرهیز کنند.

وی به تلاشهای صورت گرفته در استان اشاره و اضافه کرد: در سالهای اخیر تعداد مشترکان تلفن همراه از 3.7 درصد به 32 درصد یعنی 7.5 برابر رسید و میزان شاخص دفاتر خدمات ارتباطی 2.3 برابر شده است.

محمود زاده بیان داشت: تعداد روستاهای برخوردار از گاز از 179 به 368 روستا، شهرکهای صنعتی از شش به 13 شهرک و تعداد مراکز آموزش عالی از 18 به 36 مرکز رسیده است.

استاندار گلستان بیان داشت: همچنین تعداد مسافر جابجا شده توسط فرودگاه از 37 هزار نفر در سال 84 به 210 هزار نفر در سال گذشته رسیده و سرانه فضای ورزشی از0.2 به 0.52 مترمربع رسیده است.

وی عنوان کرد: نظام اسلامی نظام مردم سالار دینی بوده و در دنیا حرف تازه و گفتمان جدید را مطرح کرده است و باید از این فرهنگ و ارزش پاسداری شود

