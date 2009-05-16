کوتاهی در اخلاق حرفه ای/اخلاق به آزمونهای فنی حرفه ای افزوده می شود

حسین هراتی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد اظهار داشت: این در حالی است که در کشورهای دیگر دنیا به طور جدی به ترویج اخلاق حرفه ای در بین مهارت آموختگان پرداخته شده و به عنوان یک اصل از آن استفاده می کنند.

وی خاطر نشان کرد: سالانه ما در مراکز دولتی و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای حدود سه میلیون نفر را آموزش می دهیم و روانه جامعه می کنیم بی آنکه توجه ای به اخلاق حرفه ای آنها داشته باشیم.

مشاور فرهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با تشریح سیاستهای جدید این سازمان در زمینه ترویج اخلاق حرفه ای، یادآور شد: در سیاستهای جدید به این امر توجه ویژه ای شده تا آنجا که مهارت آموزی را به سه بخش تقسیم کرده ایم که سهم آموزش نظری در آن 20 درصد، سهم آموزش عملی 65 درصد و سهم آموزش اخلاق حرفه ای 15 درصد است.

هراتی ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده به امر اخلاق حرفه ای در استاندارد جدید آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور به طور جدی تری پرداخته شود.

وی همچنین در ادامه سخنان خود عنوان کرد: آزمون اخلاق حرفه ای از سال جاری برای نخستین بار به آزمونهای مهارتی این سازمان افزوده می شود.

مشاور فرهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه مطالب آموزشی اخلاق تهیه شده است، خاطر نشان کرد: از این به بعد در صورتی گواهی مهارت به کارآموزان داده می شود که در آزمون اخلاق حرفه ای نمره متعادل و استاندارد را کسب کنند.