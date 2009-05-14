مرادی قهرمان دسته 85 کیلوگرم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا صبح پنجشنبه در دسته 85 کیلوگرم پیگیری شد که طی آن سهراب مرادی از کشورمان با مهار وزنههای 168 و 199 کیلوگرم در حرکات یکضرب و دوضرب و با مجموع 367 کیلوگرم به سه مدال طلا این دوره از رقابتها دست یافت و بر سکوی قهرمانی ایستاد. در این دسته وزنه بردارانی از ازبکستان و قزاقستان به ترتیب بر سکوی دوم و سوم ایستادند.
بر اساس این گزارش، نتایج یکضرب، دو ضرب و مجموع نفرات برتر دسته 85 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا به شرح زیر است:
نفر اول: سهراب مرادی از ایران
یکضرب: 168 کیلوگرم، دو ضرب: 199 کیلوگرم، مجموع: 367 کیلوگرم
(3 طلای یکضرب، دو ضرب و مجموع)
نفر دوم: چاشموف منصور بیک از ازبکستان
یکضرب: 164 کیلوگرم، دو ضرب: 198 کیلوگرم، مجموع: 362 کیلوگرم
(3 نقره یکضرب، دو ضرب و مجموع)
نفرسوم: الماس یوشیتوف از قزاقستان
یکضرب: 160 کیلوگرم، دو ضرب: 197 کیلوگرم، مجموع: 357 کیلوگرم
(دو برنز دوضرب و مجموع)
نفر چهارم: کی جی از چین
یکضرب: 162 کیلوگرم، دو ضرب: 192 کیلوگرم، مجموع: 354 کیلوگرم
(یک برنز یکضرب)
مرادی برای اولین بار بود که در دسته 85 کیلوگرم به روی تخته می رفت و خوشبختانه با قدرت تمام و با هدایت صحیح کادر فنی تیم ملی توانست در وزن جدید موفق ظاهر شود.
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