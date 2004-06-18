آمريكا به دليل تجهيز اسرائيل به سلاح هاي هسته اي اولين ناقض پيمان ان.پي.تي است

امير دريابان علي شمخاني در گفت و گو با خبرنگاران افزود: كشوري كه خود ناقض پيمان ان.پي.تي است و در حيطه هاي مختلف از حوادث تاكتيكي و استراتژيكي در درون خود همواره به شكل ناقص و ابتر عمل كرده است، صلاحيت ندارد كشور ديگري را متهم به داشتن سلاح هسته اي كند.



شمخاني خاطرنشان كرد: دستگاه اطلاعاتي آمريكا دستگاه ناقض پيمان ان.پي.تي است. اين قانون كه در سال 1960 به تصويب رسيد، توسعه عمودي سلاح را در كشورهايي كه سلاح هسته اي ندارند ممنوع مي كند اما اين دستگاه اطلاعاتي آمريكا است كه اسراييل را به سلاح هاي هسته اي و دانش آن تجهيز كرده است.



وزير دفاع با اشاره به اينكه آمريكا به اشكال مختلف جمهوري اسلامي ايران را به دارا بودن برنامه تسليحات هسته اي متهم مي كند، اظهار داشت: با بررسي تاريخچه اين موضوع در مي يابيم كه مسئولان سياسي و نظامي جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام كرده اند كه داشتن سلاح هاي كشتار جمعي را در دكترين دفاعي خود مردود مي دانند.



وي تاكيد كرد: در يك و سال نيم گذشته آژانس بين المللي انرژي اتمي به اشكال مختلف در ايران حضور داشته اما نتوانسته است نشانه اي از غيرصلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران بيابد. در يكي از قطعنامه هاي شوراي حكام نيز تاكيد شده است كه دليلي بر اين ادعاي آمريكا وجود ندارد.



وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: آمريكا هرگز سند و شاهدي را براي اثبات اين مدعا ارايه نداده است و بر اين اساس اين ادعا واهي است.



وي با تصريح بر اينكه بايد ببينيم آمريكا داراي چه دستگاه اطلاعاتي است كه چنين اتهامي را به كشور ما وارد مي كند و آيا اين دستگاه اطلاعاتي صلاحيت قضاوت دارد، گفت: دستگاه اطلاعاتي آمريكا يعني دستگاهي كه انقلاب ايران را قبل از بروز نتوانست كشف كند، دستگاه اطلاعاتي آمريكا يعني دستگاهي كه ناو جنگي آن هواپيماي مسافربري را به جاي ناو رزمي مورد هدف قرار مي دهد، دستگاه اطلاعاتي آمريكا يعني دستگاهي كه جمهوري اسلامي ايران را در پنج سال گذشته متهم به داشتن سلاح شيميايي كرده اما نتوانسته است آن را ثابت كند.



دريابان شمخاني خاطرنشان كرد : دستگاه اطلاعاتي آمريكا يعني دستگاهي كه واقعه بزرگي مانند 11 سپتامبر را در داخل آمريكا نتوانست كشف كند، دستگاه اطلاعاتي آمريكا يعني دستگاهي كه نه تنها در بين شهروندان و منطقه خود بلكه در بين نظاميان خود واقعه زندان ابوغريب را نتوانست قبل از وقوع كشف كند.



وزير دفاع اظهار داشت : اين دستگاه اطلاعاتي دستگاهي است كه كشوري را به اتهام داشتن سلاح هاي كشتار جمعي هدف قرار مي دهد اما پس از اشغال هيچ نشاني از داشتن امكانات سلاح كشتار جمعي را نمي تواند ارايه كند. اين دستگاه اطلاعاتي در افغانستان مجلس عروسي را به نام تجمع طالبان بمباران مي كند.



وي در ادامه در خصوص مساله هدف قرار گرفتن لنج هاي ماهيگيري كشورمان در خليج فارس گفت: كسي در منطقه خليج فارس تعرضي نسبت به منافع اساسي جمهوري اسلامي ايران نداشته است كه اين مساله از عكس العمل ما پيداست.



شمخاني تصريح كرد: به شكل طبيعي هر قدرت منطقه اي و غيرمنطقه اي هر نوع تعرضي به منافع ملي و بنيادي جمهوري اسلامي ايران داشته باشد پاسخ آن در صدا و سيما و يا در مصاحبه داده نمي شود، بلكه اين پاسخ به طور آني در همان ميان به شكل مطلوب و متناسب با تعرض داده خواهد شد.



وزير دفاع با تاكيد بر اينكه كشورهاي منطقه بايد بهتر از اين نسبت به برخي خطاهاي احتمالي ماهيگيران برخورد داشته باشد، گفت: تا كنون نيز اين برخورد حاكم بوده است. در فصل معيني ماهيگيران كشورهاي مجاور به آب هاي ما مي آيند و برخي اوقات نيز عكس اين مساله رخ مي دهد كه اين اقدام ناشي از كسب منافع اقتصادي و عدم شناخت جغرافيايي منطقه است.



دريابان شمخاني اظهار داشت: برخورد تند و خشن و بكارگيري نيروهاي مسلح در اين كار تصوير متناسب با خواست بيگانگان را ترسيم مي كند كه اميدواريم ديگر تكرار نشود و اين درسي بشود كه ديگران از اين حادثه در جهت ارتقاء سطح روابط استفاده كنند.