به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه با مشارکت شبکه تهران و سازمان آتش‌نشانی تهران در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای ساخته می‌شود. فیلمنامه سری جدید مجموعه "عملیات 125" را علیرضا افخمی و مهدی شیرزاد بر اساس طرح اولیه از افخمی نوشته‌اند.

این مجموعه قرار است مهر ماه امسال از شبکه تهران پخش شود. احمد نجفی، حمیدرضا پگاه، بهمن دان، رضا توکلی، رحیم نوروزی، مهدی امینی‌خواه، امیرحسین مدرس و ... از بازیگران سری جدید مجموعه "عملیات 125" هستند و تعدادی از بازیگران سری اول از جمله عبدالرضا اکبری در مجموعه جدید نیز حضور دارند.

سری اول مجموعه "عملیات 125" به کارگردانی بهروز افخمی پارسال روی آنتن رفت. داستان درباره ماجراهایی است که برای ماموران آتش‌نشانی روی می دهد.