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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

برای شرکت در مراسم 14 خرداد؛

45 هزار زائر از آذربایجان شرقی میهمان شهریار می شوند

شهریار - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان شهریار گفت: برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، 45 هزار زائر از آذربایجان شرقی میهمان شهرستان شهریار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، سرهنگ علی علی بابایی پیش از ظهر امروز در ستاد برگزاری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در فرمانداری شهریار اظهار داشت: امسال مانند سالهای گذشته شهرستان شهریار تشکیل کمیته های مختلف میزبان میهمانان مختلف از شهرستانها و استانهای مختلف کشور است تا در روز برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در حرم مطهر ایشان شرکت کنند.

وی افزود: همچنین در مجموع 45 هزار نفر از شهروندان شهریاری برای تجدید عهد و میثاق با آرمانهای امام راحل در روز 14 خردادماه در حرم امام خمینی (ره) حضور می یابند.

این مسئول خاطرنشان کرد: از این تعداد 15 هزار نفر از شهرقدس و 30 هزار نفر از بخش مرکزی و ملارد اعزام می شوند.

علی بابایی بیان داشت: برای تمامی میهمانان شهرستان شهریار سه وعده غذا و دیگر امکانات رفاهی در نظر گرفته شده است که در این راستا برای جلب رضایت شهروندان و مسافران باید از مرغوب ترین کالاها استفاده شود.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان شهریار عنوان کرد: با هماهنگی و همکاری فرمانداری و استانداری وسایل نقلیه برای تمامی زائران در نظر گرفته می شود همچنین در این راستا ایستگاه های صلواتی در میان راه برای تمامی زائران و مسافران در نظر گرفته می شود.

وی یادآور شد: در این راستا در ورودی و خروجی شهرستان علاوه بر ایستگاه های صلواتی، پایگاههای امداد و نجات مستقر می شوند.

کد مطلب 878410

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