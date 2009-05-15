جذب برترینهای دانشگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش/ نحوه فعالیت دانشگاه

دانشگاه فرهگیان مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای برتر را در بر می گیرد

علیرضا علی احمدی عصر پنجشنبه در حاشیه همایش هم اندیشی سرآمدی آموزش، فرصتها، چالشها و تحولات که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: دانشگاه بزرگ فرهنگیان با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعیین هیئت امنا شکل گرفته است. این دانشگاه مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای برتر موجود را در بر می گیرد و علاوه بر ستاد مرکزی در تهران در سراسر کشور شعبه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان در حوزه آموزشهای تخصصی چه در مقاطع تحصیلات تکمیلی و چه در دوره کارشناسی فعالیت خواهد داشت، اظهار داشت: برنامه های پژوهش، خلاقیت و نوآوری نیزجزء برنامه های کاری این دانشگاه است.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: اساتید این دانشگاه از بین افرادی که دکتری دارند و در آموزش و پرورش شاغل هستند و داوطلبینی که شرایط ویژه دانشگاه فرهنگیان را داشته باشند، پذیرش می شوند.

وی کارکرد دانشگاه فرهنگیان را به نوعی شبیه دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد و گفت: این دانشگاه مانند دانشگاه تربیت مدرس که برای تربیت استاد راه اندازی شده است برای تربیت مربی، دبیر و معلم برای آموزش و پرورش راه اندازی می شود.

دانشگاه فرهنگیان با محوریت رشته های علوم انسانی و هنر فعالیت می کند

علی احمدی همچنین از استخدام برترینهای دانشگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش خبر داد و به مهر گفت: برترینهای این دانشگاه به استخدام آموزش و پرورش در می آیند.

وی با اشاره به فعالیت دانشگاه شهید رجایی که به تربیت دبیر اشتغال دارد گفت: دانشگاه شهید رجایی در حوزه رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه و با تأکید بر تحصیلات تکمیلی فعالیت می کند و خواهد کرد اما دانشگاه فرهنگیان با محوریت رشته های علوم انسانی و هنر فعالیت می کند.

دارالفنون ستاد مرکزی دانشگاه فرهنگیان شد

وزیر آموزش و پرورش درباره زمان راه اندازی این دانشگاه به مهر گفت: در حال حاضر دارالفنون را به عنوان ستاد مرکزی این دانشگاه قرار داده ایم و هر یک از شعبات مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای که واجد شرایط و استانداردهای آموزش عالی کشور باشند شعبات دانشگاه فرهنگیان می شوند از این رو رقابتی بین مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای به جود می آید.