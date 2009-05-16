افزایش تعرفه واردات داروی مشابه تولید داخل

مجتبی نوروزی در گفتگو با مهر گفت: در سالجاری به منظور راه اندازی خطوط تولید دارو و واکسن در کشورهماهنگی های لازم برای دریافت بذر مربوط به ساخت واکسن با سازمان خوارو بار جهانی و مراجع بین المللی آزمایشگاهی به عمل آمده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال تسهیلات با محوریت تولید واکسن توسط بخش خصوصی پرداخت می شود، افزود: در حال حاضر به روزکردن تاسیسات تولید دارو و واکسن در کشور در دستور کار قرار دارد، ضمن اینکه برای موسسات دارو و اکسن تسهیلات لازم فراهم می شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر پرداخت تسهیلات به موسسات دارو واکسن به صورت شناور است و ظرف یک ماه آینده رقم نهایی آن اعلام می شود.

نوروزی از افزایش تعرفه های گمرکی برای ورود داروهای دامی به کشور خبر داد و گفت: به منظورحمایت از تولید داروهای دامپزشکی داخلی افزایش تعرفه های گمرکی برای ورود داروهای دامپزشکی مشابه داخل اعمال می شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر تعداد 150 شرکت تولید کننده در زمینه داروهای دامی، مکملها، واکسن، ضد عفونی کننده و مواد اولیه دارویی و سموم با گردش مالی سالیانه حدود 3 هزار میلیارد ریال و 61 شرکت پخش سراسری و استانی با 1500 داروخانه در کشور جمعیت 150 میلیون واحد دامی را مورد حمایت قرار می دهند.