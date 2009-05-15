ساخت آغل گوسفند کنار نقش برجسته فتحعلی شاه

به گزارش خبرنگار مهر، بیم آن می رود که با توجه به وجود نقش برجسته های دوره های مختلف تاریخی موجود در این شهرستان موجبات افزایش اینگونه ساخت و سازها در حریم آثار و ابنیه تاریخی فراهم شود.

نقش برجسته شکار فتحعلی شاه قاجار بیش از 150 سال قدمت تاریخی دارد و کتیبه های بسیار ارزشمندی با خط نستعلیق بر فراز این اثر نگاشته شده است.

این نقش برجسته در نزدیکی محوطه تاریخی بیشابور قرار دارد که این محوطه یکی از مهمترین محوطه های تاریخی ایران است که قدمت آن به دوران ساسانیان باز می گردد و به گفته اغلب کارشناسان میراث فرهنگی قابلیت ثبت جهانی این محوطه باستانی وجود دارد.

این اتفاق در حالی در حریم این اثر برجسته تاریخی رخ داده است که بر اساس مجموعه قوانین و مقررات مصوب هرگونه ساخت و ساز در فاصله چند صد متری آثار تاریخی ممنوع است.

در همین رابطه ماده 560 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) مصوبه 2/3/1375 فصل نهم تصریح می کند که در هرگونه تجاوز به حریم آثار تاریخی باید علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده متجاوزین به حبس از یک تا سه سال محکوم شوند.

در این باره مجد الدین رحیمی کارشناس میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: چنانچه این خبر صحت داشته باشد و این اثر تعیین حریم شده باشد مطابق قوانین مصوب و مصرح باید با متخلفین برخورد قاطعی صورت گیرد و در صورتی که سازمان میراث فرهنگی اقدام به تعیین حریم و ضوابط در خصوص این اثر نکرده باشد ضروری است اقدامات لازمه صورت گیرد.

خبرنگار مهر برای پاسخ سازمان میراث فرهنگی به این وضعیت با مسئولین این سازمان تماس گرفت اما پاسخی به "مهر" ارائه نشد.