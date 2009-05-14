نامتعادل بودن قیمت بازار یکی از معضلات تاجران زعفران است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اباتا ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش دو روزه زعفران داروی گیاهی هزاره سوم، با اشاره به ارزش این محصول گرانبها افزود: زعفران یکی از مهمترین محصولاتی است که اکثر تاجران ژاپنی در این زمینه فعالیت دارند و با تاجران ایرانی از این طرق ارتباطات خوبی برقرار کرده اند.

وی برگزاری چنین همایش هایی را نشان دهنده اهمیت و ارزش زعفران دانست و افزود: با شناساندن جنبه های دارویی زعفران به مردم جهان، قطعا جایگاه این طلای سرخ بیش از پیش مشخص خواهد شد.

این تاجر ژاپنی در ادامه خاطرنشان کرد: کیفیت زعفران نقش زیادی در صادرات آن دارد و اگر تولید کنندگان و تاجران به این موضوع توجه داشته باشند، برخی از مشکلات خرید و فروش و مردد بودن خریداران از تقلبی بودن زعفران از بین خواهد رفت.

وی زعفران ایران را یکی از بهترین و با کیفیت ترین زعفران های دنیا دانست و گفت: ژاپنی ها به زعفران علاوه بر ادویه بودن و خواص دارویی، نگاه سنتی دارند. حتی در قدیم برای رنگ آمیزی برخی از لباس های سنتی از مایع زعفران استفاده می کردند.

وی در خصوص تحقیقات اخیر در مورد زعفران تصریح کرد: چندین دانشگاه معتبر ژاپن در سال های اخیر تحقیقات گسترده و جامعی در مورد اثرات دارویی زعفران انجام داده اند و این موضوع تاجران ژاپنی را بیشتر به سمت خرید و فروش زعفران سوق داده است.

این تاجر ژاپنی گفت: بازار زعفران دنیا نیازمند متعادل ساختن قیمت و افزایش کیفیت زعفران است.

می توان اجزاء زعفران را تفکیک کرده و هر کدام را جداگانه صادر کرد

در این همایش دکتر زهرا بطحائی یک محقق دانشگاهی نیز گفت: به منظور ارزش افزوده صادرات، می توان اجزاء زعفران را تفکیک کرده و هر کدام را جداگانه صادر کرد.

وی گفت: آنالیز شیمیایی زعفران حضور بیش از 150 ماده را در این ترکیب گیاهی با ارزش نشان می دهد، از این رو با توجه به نیاز وارد کنندگان زعفران بهتر است که تجار و صادر کنندگان مواد ترکیبی این ماده را به صورت جداگانه صادر کنند.

بطحایی گفت: با توجه به این که بزرگترین تولیدکننده زعفران هستیم، باید در طراحی داروهای جدید از ترکیبات آنالیز شده این گیاه استفاده کنیم.

وی ادامه داد: زعفران بر روی ارگان ها و بافت های مختلف بدن اثر می گذارد، بنابراین می تواند از نظر دارویی در بسیاری از بیماری ها، از جمله بیماری های عصبی، قلبی و عروقی، سرطان و ... تاثیر گذار باشد.

این محقق دانشکده پزشکی مشهد در خصوص آزمایشاتی که بر روی موش انجام داده است، گفت: نتایج این آزمایش حاکی از این بود که زعفران در سرطان پستان و معده اثرات دارویی مثبتی را به دنبال دارد.

این استاد دانشگاه با بیان این که محققان کشورمان قطعا در این زمینه اطلاعات و همکاری لازم را با صادر کنندگان خواهند داشت، افزود: زعفران موضوع جالبی برای تیم های تحقیقاتی از دو دهه گذشته بوده و محققان ایرانی نیز در این زمینه به نتایج خوبی دست پیدا کرده اند.

دکتر بطحایی خاطرنشان کرد: با اینکه عمر تحقیقات در ایران نسبتا کوتاه است، اما در این مدت محققان و پژوهشگران کشور، پیشرفت های قابل توجهی داشته اند؛ اما در مواقعی به دلیل کمبود بودجه های تحقیقاتی، ما برای رسیدن به اهداف موردنظر نیازمند پشتوانه مالی بیشتری از سوی مسوولان برای پیگیری و به ثمر رساندن تحقیقات هستیم.