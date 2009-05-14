اعزام رایزنهای بازرگانی برای معرفی محصولات صادراتی ایران به سایر کشورها

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، کیومرث فتح الله کرمانشاهی بعد از ظهر پنجشنبه در اختتامیه همایش زعفران داروی گیاهی هزاره سوم افزود: امیدواریم اثرات مثبت این همایش که با همکاری نمایندگان کشورهای فرانسه و ژاپن برگزار شد، باعث شود جایگاه پزشکی و دارویی زعفران ارتقاء یابد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ما به عنوان بخشی که صادرات این محصول به عهده ماست، تمام تلاش خود را برای عرضه این محصول ایرانی به دنیا و شناساندن خاصیت های پزشکی و دارویی این گیاه مفید انجام داده و خواهیم داد.

کرمانشاهی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در زمینه ارتباط با بخش بازرگانی سایر کشورهای دنیا افزود: افرادی به عنوان رایزن بازرگانی پس از این که آموزش های لازم را دیده اند، با حضور در کشورهای مختلف دنیا ضمن معرفی محصولات صادراتی ایران با تجار این کشورها ارتباط نزدیکی برقرار می کنند.

وی در ادامه گفت: در بحث ایجاد ارزش افزوده و صادرات زعفران در بسته بندی های کوچک، سازمان توسعه تجارت ایران بر مصوبه دولت مبنی بر وضع عوارض برای صادرات در بسته های بزرگتر به صورت ماده خام و به عنوان خط قرمز تاکید دارد.

کرمانشاهی اظهار داشت: ضمن حفظ این خط قرمز، در آینده به صورت پلکانی بر عوارض افزوده شده و سایز بسته بندی ها به کوچکتر، تقلیل می یابد که سبب تشویق برای صادرات در بسته بندی های کوچک به شکل موثری خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: در راستای بهبود شرایط بسته بندی محصولات صادراتی ایران، کلینیک بسته بندی برای کالاهای مختلف را ایجاد کرده ایم و در این بخش از افرادی که در این زمینه مهارت بالایی دارند استفاده می کنیم.