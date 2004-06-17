سر انجام قطعنامه سه كشور اروپايي با درخواست توقف پروژه هاي اصفهان و اراك ثبت شد

خبرنگار اعزامي مهر به وين ، دقايقي پيش گزارش كرد كه اين متن ساعت 30/17 به وقت محلي در دبيرخانه اين شورا به ثبت رسيده است.



براساس آخرين خبرهاي رسيده اين متن تغيير خاصي پيدا نكرده و تنها تغييرات جزيي نسبت به پيش نويس هاي قبلي در آن اعمال و صرفا به اصلاحيه صبح پنج شنبه محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي اشاره شده است.



درقطعنامه به ثبت رسيده سه كشور اروپايي همچنان به توقف فعاليت هاي مركز فرآوري اورانيوم اصفهان UCF و نيز كارخانه آب سنگين اراك تاكيد شده است.



اين در حالي است كه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد (نم) و هيات ديپلماتيك جمهوري اسلامي در مذاكرات جداگانه اي كه امروز با اين سه كشور داشتند بر لزوم تغيير اين پيش نويس تاكيد كردند.



اعضاي شوراي حكام بر اساس مقررات فردا بايد در مورد پرونده ايران به بحث و تبادل نظر پرداخته و ضمن بيان ديدگاه هاي خود درباره قطعنامه ياد شده آن را تصويب كنند.



پيشتر سخنگوي هيات ديپلماتيك جمهوري اسلامي در وين اعلام كرده بود در صورتي كه اين متن با وضع فعلي به تصويب برسد ايران درباره مناسبات آينده خود با اروپا و آژانس تصميم گيري خواهد كرد.



حسين موسويان دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي با انتقاد شديد از اين قطعنامه اعلام كرده بود كه اقدام اخير اروپا عملا ناديده گرفتن توافقات ميان ايران و اروپا در تهران و بروكسل است. پيش بيني مي شود كه با توجه به « زياده خواهي » وپيمان شكني طرفهاي نشست تهران مقامات كشورمان تصميمات جديد وعده داده شده را اتخاذ و اعلام نمايند.

جزييات بيشتري از آخرين تغييرات اين قطعنامه متعاقبا ارسال خواهد شد.

کد مطلب 87859