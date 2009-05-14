سال گذشته 160 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف گیلان مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام سید مصطفی ملکوتی عصر پنجشنبه در یک کارگاه آموزشی در رشت از افزایش 14 درصدی ورودی پرونده ها به شوراهای حل اختلاف استان در سال گذشته خبر داد و افزود: سال گذشته 160 هزار و 106 فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شد که این میزان در سال قبل از آن 140 هزار و 168 پرونده بوده است.

وی عنوان کرد: پارسال 160 هزار و 693 فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و مختومه شده است که این میزان در سال 86، به تعداد 152هزار و 324 پرونده بوده که 5.5 درصد رشد داشته است.

رئیس شوراهای حل اختلاف گیلان همچنین با اعلام اینکه رسیدگی به مشکلات مردم در شوراها به دور از تشریفات اداری است، افزود: رسیدگی به پرونده ها در مدت زمان کوتاهی انجام می شود و در بیشتر اوقات ظرف مدت دو تا سه ماه پرونده های مطروحه به مرحله نهایی رسیده و مختومه می شوند.

ملکوتی بیان داشت: رسیدگی سریعتربه شکایات مردم از عوامل مهم اعتماد مردم به شوراهای حل اختلاف است.

رئیس شوراهای حل اختلاف گیلان یادآور شد: با توجه به آمار عملکرد مثبت شوراهای حل اختلاف بحث حمایتی از این نهاد شبه قضایی باید در راس امور سازمانهای دیگر و به خصوص دادگستری قرار گیرد تا ضمن حمایت از شوراهای حل اختلاف معضل کثرت ورودی پرونده ها به دادگستری ها و اطاله دادرسی برطرف شود.

وی در ادامه ارتقای دانش حقوقی و قضایی جامعه را از اهداف مهم تشکیل شوراهای حل اختلاف عنوان کرد و افزود: شوراهای حل اختلاف می توانند یکی از ابزارهای مناسب رفع معضلات اجتماعی ایجاد امنیت و آرامش در میان مردم باشند.

ملکوتی در ادامه از برگزاری کلاس آموزش احکام قضایی برای قشرهای مختلف مردم خبر داد و یادآور شد: سال گذشته 188 هزار نفر با حضور در این دورههای آموزشی با قوانین جزایی و حقوقی آشنا شدند.