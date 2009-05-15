کشف چگونگی آغاز حیات در ذرات شیمیایی سلولهای زنده

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه منچستر با این کشف راز بزرگی را که محققان به مدت 20 سال در تلاش برای کشف آن بودند را حل خواهند کرد. درک منشا حیات و چگونگی تشکیل خود به خودی نوکلئوتیدها در جهان اولیه از سئوالاتی است که محققان سالها به دنبال یافتن جواب آنها بوده اند و کشف جدید در صورت به اثبات رسیدن می تواند دانشمندان را به منظور حل این معماها به مسیری درست هدایت کند.

دانشمندان از گذشته بر این باور بودند که اطلاعات بیولوژیکی اولین شکل حیات در RNA ها حمل می شوند. با وجود اینکه DNA ها از شهرت بیشتری در ذخیره اطلاعات ژنتیکی برخوردارند RNA ها بسیاری از عملیات حیاتی سلولهای زنده را به عهده دارند. در صورتی که اولین شکل حیات در RNA شکل گرفته باشد سئوال اصلی این خواهد بود که اولین مولکول RNA چگونه شکل گرفته است.

دانشمندان به مدت 20 سال بر روی حل این مسئله تحقیق کرده اند. اجزای سازنده RNA با نام نوکلئوتیدها هستند که بر پایه عوامل شیمیایی مانند ریبوزهای قندی و گروه فسفاتها شکل گرفته اند. شیمیدانان به سرعت موفق به کشف چگونگی شکل گیری هر یک از این اجزا از مواد شیمیایی طبیعی شدند اما هیچ شیوه طبیعی برای اتصال این مواد با یکدیگر کشف نشد. به گفته دانشمندان ظاهر شدن خود به خودی این نوکلئوتیدها بر روی زمین اولیه از نظر علمی کاملا معجزه به شمار می رود.

جان ساترلند به همراه تیم تحقیقاتی اش در دانشگاه منچستر در تحقیقات خود از همان مواد شیمیایی مورد مطالعه دیگر دانشمندان استفاده کردند با این تفاوت که این مواد در ترتیب قرارگیری و ترکیباتی جدید مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از 10 سال مطالعه بر روی تمامی ترکیبهای ممکن این ذرات، این گروه تحقیقاتی موفق به شناسایی ترکیب اصلی این ماده حیاتی شدند.

دانشمندان به جای استفاده از مواد شیمیایی که اجزای قندی و پایه را به وجود آورند آنها را به گونه ای با یکدیگر ترکیب کردند که مواد شیمیایی به صورت طبیعی اجزایی را به شکل نیمی قند نیمی پایه به وجود آورند. زمانی که نمونه ای دیگر از این اجزا با همان خصوصیت به ماده اولیه افزوده شد نوکلئوتید RNA با نام فسفات ریبوسیتیدین پدیدار شد. به گفته دانشمندان نوکلئوتید دوم زمانی شکل گرفت که بر روی این ترکیب شعاع ماورا بنفش تابیده شد.

محققان تا کنون موفق به یافتن شیوه های طبیعی تولید دو نوع دیگر از نوکلئوتیدها نشده اند اما به دلیل پیچیده تر بودن ساختار دو نوکلئوتید اول این یافته از ارزش بیشتری برخوردار است.

محققان معتقدند در صورتی که هر چهار نوکلئوتید به صورت طبیعی شکل گرفته باشند به راحتی و با کمک قند و گروه فسفات با یکدیگر ترکیب شده و DNA را تشکیل داده اند.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، یکی از معماهای جدید در رابطه با طبیعت حیات راستگرد یا چپگرد بودن مولکولهای آن است و در واقع در طبیعت ترکیبی از هر دو نوع این مولکولها وجود دارد که طی تحقیقات ساترلند توضیحی در رابطه با این سئوال ارائه نشده است.

وی در حال حاضر در حال مطالعه بر روی این سئوال و دیگر مجهولات از جمله چگونگی قرار گیری مولکولهای اولیه RNA در نوعی غشای ابتدایی در اولین سلول زنده به سر می برد.