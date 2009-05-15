افزایش مصرف انرژی در فناوریهای جدید محیط زیست را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارشی که توسط آژانس بین المللی انرژی در پاریس ارائه شده است، تجهیزات جدید الکتریکی تا سال 2030 میزان مصرف انرژی خود را به 3 برابر افزایش داده و به یک هزار و 700 تراوات در ساعت خواهند رساند انرژی که با میزان مصرف انرژی منازل مسکونی در ایالات متحده و ژاپن برابری می کند.

جهان به منظور تامین انرژی تجهیزات الکترونیکی شخصی از قبیل آی-پادها، تلفنهای همراه و رایانه ها در سال 2030 به 200 نیروگاه جدید اتمی نیاز خواهد داشت که در این شرایط میزان هزینه های ناشی از مصرف انرژی به سالانه 200 بیلیون دلار افزایش خواهد یافت.

به گفته یکی از مقامات آژانس بین المللی انرژی، مصرف کنندگان الکترونیک در جهان با سرعتی زیاد و در حالی رو به رشد است که کمترین سیاستها برای کاهش این مصرف اعمال شده است.

انرژی تجهیزات الکترونیکی در حال حاضر 15 درصد از میزان مصرف انرژی خانواده ها را تشکیل می دهند که با چندین برابر شدن تعداد این تجهیزات با سرعتی غیر قابل کنترل، میزان انرژی مصرف شده نیز رو به افزایش گذاشته و سال گذشته جهان سرمایه ای برابر 80 بیلیون دلار را صرف تامین انرژی این تجهیزات الکترونیکی شخصی کرده است.

بیشترین افزایش در مصرف این تجهیزات در کشورهای در حال توسعه است که به گفته متخصصان این رشد بیش از انتظار تلاشها برای افزایش امنیت در مصرف انرژی و کاهش تابش گازهای گلخانه ای را خنثی خواهد کرد.

تکنولوژیهای موجود می توانند به میزان مصرف انرژی تجهیزات مختلف را بدون صرف هیچ هزینه ای تا 30 درصد و یا با صرف هزینه ای اندک تا 50 درصد کنترل کنند به بیانی دیگر میزان کلی انتشار دی اکسید کربن ناشی از تجهیزات الکترونیکی را می توان سالانه تا سقف 500 میلیون تن ثابت حفظ کرد و در صورتی که هیچ اقدامی صورت نگیرد این حجم تا سال 2030 به یک بیلیون تن دی اکسید کربن در سال افزایش خواهد یافت که آسیبهای ناشی از آن به محیط زیست غیر قابل پیش بینی خواهد بود.

بر اساس تخمینهای آژانس بین المللی انرژی به زودی 2 بیلیون تلویزیون در جهان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین میزان احتمالی 5 درصد از افزایش مصرف انرژی از سال 1990 تا سال 2030 تنها از مصرف انرژی تلویزیونها خواهد بود.

متخصصان معتقدند پیشگیریهای ساده از قبیل اجازه دادن به مصرف کنندگان به منظور تعدیل میزان مصرف تجهیزات مورد استفاده خود می تواند از رشد لجام گسیخته مصرف انرژی در میان جوامع جلوگیری کند.

بر اساس گزارش یو اس ای تودی، همچنین با قرار دادن استانداردهایی برای کمترین میزان مصرف و برچسبهای خوانای انرژی بر روی محصولات دولتها قادر خواهند بود در خریداری تجهیزات کم مصرف و مقرون به صرفه مصرف کنندگان را یاری دهند تا به این شکل قدمهای اولیه برای نجات زیستگاه انسان برداشته شود.