سریعترین پردازشگر جهان ارائه شد

شرکت رایانه ای ژاپنی از ابداع سریعترین پردازشگر رایانه ای جهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت رایانه ای ژاپنی فوجیتسو سریعترین پردازشگر ابر رایانه ای جهان را با سرعت پردازشی دو برابر سرعت قویترین رایانه های جهان ارائه کرد.

این قطعه پردازشگر جدید توانایی 128 بیلیون پردازش در ثانیه را داشته که نسبت به رکورد قبلی که به شرکت اینتل تعلق داشته است دو برابر به شمار می رود.

به گفته فوجیتسو ابعاد مدارهای داخلی در این پردازشگر کوچکتر شده و در هر تراشه تعداد مدارها دو برابر شده است. در عین حال پردازشگر جدید توانایی صرفه جویی در انرژی را داشته و میزان مصرف انرژی را به یک سوم میزان مصرف انرژی مدلهای رایانه ای رایج این شرکت خواهد رساند.

این پردازشگر پر سرعت با نام ونوس به زودی و طی چند سال آینده در قسمتهای حیاتی ابررایانه ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

بر اساس گزارش زی نیوز، شرکتهای رایانه ای آی بی ام، کری و اینتل از گذشته برای تولید پردازشگرهایی با سرعت بیشتر با یکدیگر در رقابت بوده اند.

