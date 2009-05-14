92 پروژه مخابراتی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند،محمدرضا حاجی ‌محمدی عصر پنج شنبه در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته ارتباطات اظهارداشت: افتتاح مرکز دیتای استان، هفت سایت GSM- WLL روستایی، تاسیس نه دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی، تاسیس شش سایت BTS تلفن همراه، توسعه تلفن خانگی روستایی در 12 روستا، راه اندازی 12 دفتر مخابرات روستایی و 120 تلفن همگانی، توسعه و جایگزینی سوئیچ به تعداد شش هزار و 620 شماره و راه اندازی سیستم انتقال فیبر نوری و انتقال رادیویی را از جمله این پروژه ها می باشد.

وی به جذب بیشترین مشتری در بخش مشترکان تلفن همراه توسط استان خراسان جنوبی طی سال 87 در سطح کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 84 هزار و 810 شماره تلفن همراه دائمی و 143 هزار و 562 شماره همراه اعتباری در استان فعال است و ضریب نفوذ تلفن همراه استان نیز 67.34 است.

حاجی‌ محمدی با بیان اینکه در حال حاضر 80 مدرسه استان به شبکه اینترنت متصل هستند، ابراز امیدوری کرد: این تعداد مدرسه در سال جاری افزایش پیدا ‌کند.

مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان جنوبی با اشاره به افزایش سایت‌های BTS استان از 22 سایت با رشد 142درصدی در دولت نهم به 187 سایت گفت: در بخش پورت‌های ADSL نیز در حال حاضر 4 هزار و 500 پورت در استان داریم.

حاجی محمدی با بیان اینکه در حال حاضر 32 دفتر خدمات ارتباطی شهری در استان فعال است، افزود: 300 درصد این مراکز در دولت نهم ایجاد شد و 177 دفتر روستایی نیز در این بخش در سطح استان فعال است که این رقم قبل از دولت نهم صفر بود.

وی با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات به استفاده صحیح و بهینه از اطلاعات و منابع با بهره گیری از تکنو لوژی نوین می پردازد تصریح کرد: در سال اصلاح الگوی مصرف می توانیم امکان بهره گیری از منابع را فراهم و در صرفه جویی در زمان را با فناوری اطلاعات محقق سازیم.