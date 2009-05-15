پرسپولیس پرتماشاگرترین تیم آسیا در لیگ قهرمانان/ استقلال دوم است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، تا روز پنجم مسابقات لیگ قهرمانان سال 2009 میزان تماشاگران در استادیوم‌ها رشد چشمگیری داشت و از تعداد تماشاگران بازی‌های لیگ قهرمانان در پنج روز اول سال 2008 بالاتر زد.

در فصل 2008 تا آخر روز پنجم بازیها تنها 686 هزار و 875 نفر در 70 بازی انجام شده گروهی به استادیوم ها آمدند در حالیکه در پنج بازی این فصل تا به اینجا 903 هزار و 493 نفر به ورزشگاه‌ها آمده‌اند.

سال گذشته معدل تماشاگران در هر بازی هشت هزار و 893 نفر بود که امسال با 22 درصد افزایش برای هر بازی معدل 11 هزار و 437 نفر به ثبت رسیده است، البته در این میان استقلال و پرسپولیس بیشتر از هر باشگاه دیگری توانستند تماشاگر به استادیوم بیاورند.

پرسپولیس در بازی با شارجه که 3 بریک برنده شد 55 هزار تماشاگر در استادیوم آزادی داشت تا بیشترین تعداد تماشاگر در بازیهای این فصل لیگ قهرمانان را به نام خود کند. آنها در بازی با الغرافه هم 53 هزار تماشاگر به استادیوم کشاندند که دومین بازی پرتماشاگر لیگ قهرمانان در بازیهای این فصل شد.

در رده بندی بازیهای پرتماشاگر تا روز پنجم بازیهای فصل استقلال - الجزیره در رده سوم است. این بازی روز 18 مارس - 18 اسفند برگزار شد تا 40 هزار تماشاگر حاضر شاهد تساوی یک بریک دو تیم باشند.

در شرق آسیا چینی‌ها بهترین رکورد را بدست آوردند. بیجینگ گوان در برد یک برصفر برابر اولسان هیوندای کره جنوبی در روز 22 آوریل - 2 اردیبهشت نزدیک به 32 هزار نفر را روی سکوها داشت و در روز پیروزی 2 برصفر مقابل نیوکاسل جتز نیز همین تعداد تماشاگر را به ورزشگاه کشاند.

در همین رده بندی الغرافه قطر با 500 تماشاگر در بازی با الشباب در دوحه در پایین فهرست قرار گرفت.