اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش اردبیل 2.5 برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محبوب زبر دست شامگاه پنج شنبه در یازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اظهار داشت: با این میزان رشد، سهم اعتبارات سال 87 از کل اعتبارات ابلاغی در طول برنامه سوم توسعه بیشتر بود.

وی با بیان اینکه کل اعتبارات عمرانی سازمان آموزش و پرورش در برنامه سوم توسعه 230 میلیارد ریال بوده است، اضافه کرد: در سال گذشته این اعتبارات به 285 میلیارد ریال رسید.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان افزود: از این میزان، 110 میلیارد ریال اعتبارات کشوری، 160 میلیارد ریال برای تخریب و نوسازی مدارس و 15 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات استانی است.

وی همچنین با اشاره به اختصاص 350 میلیارد ریال در دور اول سفر هیئت دولت به استان اردبیل، خاطرنشان کرد: این میزان اعتبارات نیز با 152 درصد رشد نسبت به برنامه سوم توسعه، 120 میلیارد افزایش داشته است.

زبر دست بیان داشت: با این اعتبارات هم اکنون 165 واحد آموزشی با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.

وی با اشاره به فعالیت 14 ساله این اداره کل در استان یادآور شد: در این مدت هزار و 109 واحد آموزشی در قالب چهار هزار و 900 کلاس درس با زیربنای 724 هزار متر مربع در این استان احداث و به بهره برداری رسیده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با احتساب این آمار، روزانه به طور متوسط 1.1 درصد کلاس درس در این استان احداث شده که این امر بسیار چشمگیر بوده است.

وی احداث دو هزار و 453 کلاس درس ابتدایی، هزار و 145 کلاس درس راهنمایی، 923 کلاس متوسطه، 52 کلاس پیش دبستانی، 30 مدرسه شبانه روزی، 27 سالن چند منظوره، 10 کانون پرورشی، 9 هنرستان، هشت مدرسه استثنایی و ... را از جمله این فعالیتها برشمرد.

زبر دست گفت: از سال 84 تاکنون 340 واحد آموزشی در قالب هزار و 157 کلاس با زیربنای هزار و 170 متر مربع و با صرف هزینه ای بالغ بر 720 میلیارد ریال در این استان به بهره برداری رسیده است.

وی در پایان با بیان اینکه هم اکنون تراکم دانش آموزی در استان اردبیل 27.6 درصد است، تاکید کرد: در حال حاضر 23 درصد مدارس این استان دو نوبته است.