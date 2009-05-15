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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۰۷

کروبی:

حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری گسترده خواهد بود

حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری گسترده خواهد بود

اصفهان - خبرگزاری مهر: دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت: این امر برای من قطعی شده است که مردم در انتخابات ریاست جمهوری حضور گسترده ای خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، دبیرکل حزب اعتماد ملی پنجشنبه شب در همایش شاخه جوانان حزب اعتماد ملی کشور با اشاره به چهار سفر اخیر خود اظهار داشت: فضای موجود با چهار سال پیش بسیار متفاوت شده که شاید قسمتی از این تغییر فضا به سبب عملکرد دولت فعلی و فشارهایی باشد که به مردم، دانشجو، دانشگاه، اقتصادی و ... وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه در چهار سال اخیر شکست بدی متوجه ما شده، عنوان کرد: این موضوع را در فضای آرام بررسی کرده و اکنون زمینه لازم برای شرکت مردم در انتخابات وجود دارد و تنها نیازمند یک حرکت قوی، تند و با تدبیر از سوی داوطلبان بوده و پیش بینی من مبنی بر حضور گسترده مردم در انتخابات است.

این کاندیدای انتخابات دور دهم انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: داوطلبانی که برای انتخابات دور دهم ریاست جمهوری حاضر می شوند باید اقدامات نسنجیده پرهیز کرده و همواره در چهارچوب قانون فعالیت کنند و با توجه به اینکه در انتخابات رقابت وجود دارد این رقابت باید در چهار چوب قانون باشد.

کروبی همچنین خطاب به حضار در جلسه خاطرنشان کرد: نباید همواره حرکات غیر عادی از سوی شما انجام پذیرد زیرا این امر در در نهایت به نفع کسی خواهد شد که نمی خواهید و دیگر فصل اینگونه اقدامات نیست و باید تلاش و کوشش کرد چرا که چهار هفته دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

دبیرکل حزب اعتماد ملی همچنین یادآور شد: نمایندگان کاندیداها باید به نقد و بررسی بپردازند، همچنین در عین حال مردم را با برنامه ها و تبلیغات کاندیداهای خود آشنا کنند البته بدون دخالت در کار دیگران و داوری و تصمیم نهایی را بر عهده رای مردم بگذارید.

کروبی عنوان کرد: نباید فراموش کرد که حریف ما جدی است و برای پیروزی در انتخابات باید با ارائه برنامه به مردم تلاش کرد.
کد مطلب 878707

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