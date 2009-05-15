نسبت مشکلات ایران با ذخایر و موقعیت این سرزمین در جهان نابرابر است

به گزارش خبرنگار مهر، میرحسین موسوی در ادامه سفرهای انتخاباتی خود عصر پنجشنبه به شهرهای قیامدشت و پاکدشت در استان تهران رفت و در جمع مردم این دوشهر به سخنرانی پرداخت.

وی در مسجد امیر المومنین قیامدشت خطاب به مردم این شهرستان اظهار داشت: شما مردمی با محبت، انقلابی، علاقمند به نظام و سرنوشت کشور خود هستید و یقینا به سرنوشت کشورتان در آستانه انتخابات فکر می کنید.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موقعیت سوق الجیشی کشور ایران در دنیا و به ویژه در منطقه خاورمیانه به دلیل داشتن ذخایر نفتی گفت: هر اتفاقی می تواند در سرنوشت کشور تاثیر بگذارد.

موسوی نسبت مشکلات ایران را با ذخایر و موقعیت این سرزمین در جهان نابرابر دانست و تصریح کرد: متاسفانه امروز ایران در سطح بین المللی همپیمانان چندانی ندارد و این مسئله باعث شده است که همواره در برابر هجوم و تهدید دشمنان باشیم و با اینکه هیچگاه تسلیم آنها نشده ایم اما هزینه های گزافی را پرداخت کرده ایم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بعد از سقوط صدام بیشترین کمک را به کشور عراق کرد گفت: در حالی که می بینیم کشور ترکیه تجارت 11 میلیارد دلاری با کشور عراق دارد تجارت ایران با عراق از مرز دو میلیارد دلار تجاوز نمی کند و این نشان دهنده ضعف مدیریت در این بخش و سایر بخشهای کشور است.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه هر کشوری با ارتباط سازنده و تعامل خوب با کشورهای دیگر به ویژه همسایگان خود خواهد توانست امنیت و اقتصاد خود را رشد دهد افزود: این مسئله بوده که متاسفانه تا کنون از آن غفلت کرده ایم و به جای آن به کارهای بی اهمیت در سطح کلان پرداخته ایم.

موسوی مسائل پیرامون خلیج فارس را مصداقی عینی برای این موضوع ذکر کرد و گفت: به عنوان مثال در مسئله نام خلیج فارس دائم در معرض تحریک هستیم در حالی که می توانستیم موقعیت خود را تثبیت کنیم.

وی در ادامه به مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: کشوری که تولید ملی ندارد در دنیا ضعیف است و نمی تواند برای مردم زندگی سعادتمندانه ای را به ارمغان آورد، در حالی که عظمت یک کشور در گرو یک اقتصاد نیرومند است.

موسوی افزود: اگر نتوانیم از صنعت کشاورزی خود در برابر واردات بی رویه کالاهای خارجی حمایت کنیم باید شاهد بداخلاقیهای مختلف در جامعه از جمله اعتیاد و بیکاری باشیم.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه حل مسئله گرانی و تورم جزو اولویتهای اصلی دولت نهم نبوده است گفت: که اگر این گونه می بود تورم 25 درصدی هم اکنون گریبان کشورمان را نمی گرفت و در حال حاضر جزو بدترین کشورها از این نظر در جهان به شمار نمی آمدیم.

وی گفت اگر مردم اعتماد کنند که دولت وعده بی خود نمی دهد و با سیاستهای غلط خود مردم را گول نمی زند. با شرکت گسترده همین مردم در پای صندوقهای رای می توانیم مشکلاتمان را حل کنیم.

موسوی در پایان یاد آور شد: در زمان جنگ با 7 میلیارد دلار یعنی یک دهم درآمدهای نفتی اخیر کشور هم جنگ و هم کشور را اداره می کردم.

به استبداد فردی رای ندهیم

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سفر خود در مسجد امیر المومنین شهرستان پاکدشت نیز اظهار داشت: سرمایه اصلی کشورمان همین خانواده هایی هستند که در اینجا بعضا دو تا سه شهید داده اند و از نظام هم چیزی نمی خواهند و حتی خود را بدهکار انقلاب هم می دانند.

موسوی افزود: اگر بخواهیم این سرمایه ها و روحیه ها را احیا کنیم باید به ارزشهایی که مدافع اقتصاد و تولید ملی ما است برگردیم نه اینکه تولیدات و واردات کشورهای دیگر جوانهایمان را بیکار کند.

وی با تاکید بر اینکه بدون داشتن اقتصاد نیرومند ملی نمی توان در جهان سرافراز بود گفت: کشور ما هم اکنون نیازمند انگیزه ای نیرومند و افزایش تولید ثروت ملی است.

این کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مبارزه با فساد و پلشتی ها را یکی از مسائل اصولی به شمار آورد و گفت: باید بر روی مسائل فرهنگی در کشورمان بیشتر کارکنیم به طوری که بستر جرم خیزی در کشور کاهش یابد.

موسوی با اشاره به اینکه کشوری که دشمن تراشی می کند نمی تواند به توسعه پایدار برسد گفت: بر ما واجب است که به نظر جمعی برگردیم و به استبداد فردی رای ندهیم.

وی تصریح کرد: عقل فردی در باشکوهترین وضع خودش نمی تواند جایگزین دانایی و دانش همگانی شود.

هوشیاری ملت ما جبران کننده بی مهری رسانه ملی است

میرحسین موسوی همچنین پنجشنبه شب در جمع دانشجویان پردیس ابوریحان دانشگاه تهران شهرستان پاکدشت اظهار داشت: یکی از ویژگیهای انتخابات این است که مردم در آن نسبت به وضعیت گذشته، حال و آینده خود شروع به فکر کردن می کنند.

وی با بیان اینکه انتخابات سطح آگاهی را در جامعه افزایش می دهد گفت: برگزاری انتخابات آزادی تجلی گر کرامت انسانی در جامعه ما است.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه آگاهی و هوشیاری ملت ما می تواند جبران کننده بی مهری رسانه ملی در قبال کاندیداها باشد افزود: صرف نظر از اینکه چه کسی انتخاب می شود نفس حضور مردم در صحنه بسیار موثر بوده و باعث تقویت پایه های نظام در کشور خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران مدرن رو به جلو و سرافراز می خواهیم عنوان کرد: انتخابات آزاد و سالم نمی توانیم داشته باشیم مگر اینکه حساسیت مردم تضمین کننده آن باشد.

وی در پایان یاد آور شد: دانستن حق ملت است و مردم باید بدانند که در پس تصمیمات دولت و نظام چه مسائلی نهفته است.