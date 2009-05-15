جستجوی تیم کوهنوردی برای یافتن شاعر گمشده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جستجو برای یافتن کریگ آرنولد که در 26 آوریل هنگام گشت و گذار در یکی از جزایر جنوبی ژاپن به نام "کاچینورابو جیما"مفقود شده هنوز ادامه دارد.

این شاعر که به کارهای تحقیقی نیز علاقمند است برای بررسی سنگها و کوههای آتشفشانی و تکمیل کتابش در این زمینه به این منطقه رفته بود که ناپدید شده است.

یک تیم تجسس آمریکایی که در پی آرنولد بودند از آثار به جا مانده از او طی هفته گذشته نتیجه گرفته اند که حتماً از صخره ای به پایین پرت شده است و به همین خاطر با بازگشت به کشورشان به جستجو در این منطقه پایان دادند.

آگوستا پالمرخواهر خوانده آرنولد عنوان می کند که هم اکنون تیم کوهنوردی ژاپنی به نام "کانیونس"در حال جستجو در دره ای هستند که گفته می شود احتمالاً این شاعر در آن سقوط کرده است.





وی می گوید این گروه کارش را از صبح پنجشنبه آغاز کرده و قرار است تا دو روز به تجسس ادامه دهند.





کریگ آرنولد در 16 نوامبر 1967 در آمریکا متولد شد. اولین کتاب وی با نام "پوسته ها"در سال 1999 منتشر شد و پس از آن هم چند مجموعه شعر به چاپ رساند و توانست جوایز ادبی مختلفی نیز دریافت کند.





جستجوی اخیر برای یافتن این شاعر در حالی با ناامیدی انجام می شود که بسیاری از سایتهای از جمله ویکی پدیا تاریخ مرگ وی را 27 آوریل 2009 اعلام کرده اند.