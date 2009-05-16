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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۵۵

ساخت فلز دوتریوم فوق سنگین در آزمایشگاه

ساخت فلز دوتریوم فوق سنگین در آزمایشگاه

پژوهشگران سوئدی موفق شدند در آزمایشگاه به نوعی فلز "دوتریوم فوق سنگین" دست یابند که هسته آن در میدان الکترونهای ساکن نیز حرکت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمونه دوتریوم فوق سنگین، مکعبی به طول و عرض و ارتفاع 10 سانتیمتر و وزن 130 تن است.
این فلز تغییر یافته را محققان دپارتمان شیمی دانشگاه گوتبرگ در سوئد ساخته اند.

برپایه آگاهیهای فعلی، دوتریوم شکلی از ماده است که در فرایندهای تشکیل ستارگان شرکت دارد و می تواند در داخل سیارات غول پیکری چون مشتری حضور داشته باشد.

این دوتریوم فوق سنگین با استفاده از تکنیک انفجار با لیزر فوق قوی و با اندازه گیری انرژی جنبشی و جرم مواد حاصل از واکنش تولید شده است.

این دوتریوم 100 هزار برابر چگال تر از آب و یک میلیون برابر چگال تر یخ دوتریوم است.

براساس گزارش اسلاش دات، محققان در این خصوص توضیح دادند: "هدف مهم ما از این تحقیق، دستیابی به ماده ای مشابه است بتواند به عنوان یک سوخت بسیار موثر در آزمایشات گداخت هسته ای مورد استفاده قرار گیرد."

کد مطلب 878774

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